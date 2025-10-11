Fabbriche Aperte Piemonte: Scopri l’Industria Innovativa del Nord

Fabbriche Aperte Piemonte: Un Viaggio nel Cuore dell’Industria InnovativaIl Piemonte, regione storica di eccellenza manifatturiera, si apre al pubblico con la sesta edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”, un’iniziativa volta a celebrare la forza del suo tessuto industriale e a rivelarne le dinamiche interne.

Più che una semplice visita aziendale, si tratta di un’immersione esperienziale nel mondo della produzione contemporanea, un’opportunità per cittadini e visitatori di comprendere il valore aggiunto della “manifattura intelligente” e il suo ruolo cruciale nell’economia regionale.

Dal 23 al 25 ottobre, un network di centocinquanta aziende, distribuite in tutti e nove i territori provinciali (Alessandria 12, Asti 8, Biella 14, Cuneo 20, Novara 9, Torino 78, VCO 4, Vercelli 5), accoglierà il pubblico, offrendo uno sguardo privilegiato sulle filiere che definiscono l’identità industriale piemontese.

L’offerta spazia dall’aerospazio all’automotive, dal tessile all’agroalimentare, dalla meccatronica alla chimica e farmaceutica, fino a includere servizi avanzati.

Ogni azienda rappresenta un tassello di un mosaico complesso e in continua evoluzione, un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere e generare valore.

Le prenotazioni, accessibili dal 14 al 22 ottobre attraverso il sito web www.fabbricheapertepiemonte.it, sono essenziali per garantire un’esperienza ottimale.

Il sito fornirà dettagliate informazioni sulle singole realtà aziendali, incluse descrizioni delle attività proposte e indicazioni logistiche per agevolare le visite.

Con un numero complessivo di 16.100 posti disponibili, l’evento riflette la forte domanda di contatto diretto con il mondo della produzione.

“Questa edizione,” afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, “sottolinea l’impatto trasformativo dei fondi europei, un catalizzatore per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo.

” L’iniziativa non si limita a mostrare le eccellenze esistenti, ma vuole anche accendere i riflettori sulle opportunità future, stimolando la consapevolezza del potenziale manifatturiero della regione.

Gli assessori Andrea Tronzano (Attività Produttive) e Matteo Marnati (Ricerca e Innovazione) aggiungono che l’apertura straordinaria delle aziende è un veicolo per comunicare l’importanza della manifattura di eccellenza e dell’adozione di tecnologie all’avanguardia.

“Fabbriche Aperte Piemonte”, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rappresenta un’occasione preziosa per illustrare ai cittadini come le risorse europee possano essere impiegate efficacemente per promuovere la crescita sostenibile.

Più del 40% delle imprese partecipanti ha infatti beneficiato di misure FESR, destinati a diversi ambiti: dall’efficientamento energetico alla modernizzazione dei processi produttivi, dalla riqualificazione degli edifici industriali all’accesso al credito e al sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Questo impegno, concretizzato in un investimento complessivo di oltre 73 milioni di euro, testimonia la forte collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato per un futuro industriale più prospero e responsabile.

L’evento si configura quindi come una vetrina di innovazione, sostenibilità e resilienza per il Piemonte, un invito a scoprire le storie e le competenze che rendono unica la sua identità industriale.