Notte Europea della Ricerca: Scienza e Società a Torino e Piemonte

Notte Europea della Ricerca: Un Viaggio Esperienziale tra Scienza e SocietàIl 26 e il 27 settembre, Torino e il Piemonte si aprono al mondo della ricerca con la Notte Europea della Ricerca, un evento di portata nazionale e un tassello fondamentale del più ampio progetto europeo Unight – United citizens for research.

Quest’anno, la manifestazione si configura non solo come una vetrina delle attività scientifiche, ma come un vero e proprio percorso immersivo, pensato per stimolare la curiosità, promuovere la comprensione e favorire l’interazione tra ricercatori e cittadini di ogni età.

Organizzata dal Politecnico di Torino e dall’Università di Torino, con il prezioso sostegno della Città e della Regione Piemonte, la Notte Europea della Ricerca trascende i confini del mero trasferimento di conoscenza.

L’obiettivo è generare un dialogo aperto e dinamico, esplorando le sfide cruciali che la società contemporanea si trova ad affrontare e le possibili soluzioni innovative che emergono dalla ricerca.

La manifestazione si dispiegherà in un ricco calendario di oltre 300 eventi, disseminati in location emblematiche della città: il Parco del Valentino, gli spazi riqualificati di Viale Mattioli, il Castello del Valentino stesso, l’Orto Botanico e numerosi altri luoghi di interesse.

L’edizione 2024 vede un’espansione territoriale significativa, con l’aggiunta di Cuneo, Mondovì, Savigliano e, per la prima volta, Biella, consolidando una rete di iniziative dedicate alla divulgazione scientifica e all’incontro con i suoi protagonisti.

Unight 2024 si articola attorno a sette percorsi tematici, veri e propri fili conduttori che guidano il visitatore alla scoperta delle frontiere del sapere scientifico:* Clima, Resilienza e Transizione Energetica: Esplorazione delle sfide legate al cambiamento climatico e alla ricerca di fonti di energia sostenibili.

* Salute Globale e Benessere Sociale: Focus sulle innovazioni mediche, la prevenzione delle malattie e il miglioramento della qualità della vita.

* Città Sostenibili ed Equità Urbana: Analisi delle problematiche urbane e ricerca di soluzioni per città più vivibili e inclusive.

* Risorse Naturali, Biodiversità e Sistemi Alimentari: Studio della conservazione della biodiversità e della sostenibilità dei sistemi alimentari.

* Patrimonio Culturale, Innovazione Digitale e Sociale: Integrazione tra tradizione e tecnologia per la valorizzazione del patrimonio culturale e l’innovazione sociale.

* Fabbrica del Futuro: Approfondimento delle trasformazioni nel settore industriale, con un focus sull’automazione, la robotica e l’intelligenza artificiale.

* Nuovi Scenari della Ricerca: Una panoramica sulle frontiere emergenti del sapere, dall’esplorazione spaziale alla nanotecnologia.

L’apertura ufficiale, prevista per venerdì 26 settembre alle ore 17, si terrà nell’Area Talk, all’interno della suggestiva Corte del Castello del Valentino.

Da lì, i visitatori potranno immergersi in un universo di laboratori interattivi, conferenze stimolanti, mostre innovative, presentazioni di prototipi all’avanguardia, passeggiate guidate alla scoperta del territorio e spettacoli coinvolgenti, creando un’esperienza indimenticabile che celebra il potere trasformativo della scienza.