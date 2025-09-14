Piemonte pro-Palestina: mobilitazione per Gaza e fine collaborazioni con Israele

Oggi, il Piemonte è stato teatro di un’ampia mobilitazione a sostegno della causa palestinese, promossa dalla galassia Pro Pal e coordinata a livello regionale.

L’iniziativa, animata da un sentimento di solidarietà palpabile, si è concretizzata in una serie di eventi distribuiti in diverse località, riflettendo una crescente sensibilità pubblica nei confronti della situazione umanitaria a Gaza e delle politiche israeliane.

Il fulcro dell’azione è la richiesta diretta alla Regione Piemonte di adottare una posizione netta, interrompendo ogni forma di collaborazione politica, economica e militare con lo Stato di Israele.

Questa richiesta non è un gesto isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di critica nei confronti delle relazioni attuali, percepite come complici di un conflitto che continua a causare sofferenze inenarrabili.

Al centro dell’attenzione, inoltre, vi è la Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria di vitale importanza che intende portare aiuti essenziali alla popolazione di Gaza, gravemente provata da anni di assedio e instabilità.

La mobilitazione piemontese si propone di offrire supporto logistico e morale a questa iniziativa, riconoscendone l’importanza nel tentativo di alleviare le condizioni di vita dei civili.

A Cuneo, la manifestazione ha visto la partecipazione di circa 1500 persone, un chiaro segnale della profondità del sentimento di solidarietà e della volontà di agire concretamente.

La colonna di manifestanti ha attraversato le vie cittadine, esigendo la sospensione immediata di qualsiasi spedizione di armamenti verso Israele e la cessazione di ogni forma di cooperazione militare, inclusa la revisione e la potenziale abrogazione dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele.

Lo slogan “Gaza non è sola: dalle piazze al mare insieme rompiamo l’assedio” ha incarnato lo spirito della giornata, un appello all’azione collettiva e alla determinazione nel superare le barriere che continuano a isolare e soffocare la popolazione gazaiana.

L’immagine simbolica di una grande barca di carta, realizzata ad hoc, ha aperto il corteo, trasformandosi in un potente emblema di speranza e di desiderio di un futuro in cui la libertà di movimento e l’accesso agli aiuti umanitari siano garantiti.

La deposizione dell’imbarcazione ai piedi del monumento alla Resistenza, nel parco omonimo, ha rappresentato un momento di riflessione e di memoria, sottolineando la continuità tra le lotte per la giustizia sociale e l’impegno attuale a sostegno del popolo palestinese.

L’evento ha rappresentato una chiara espressione di dissenso e una rivendicazione di diritti fondamentali, alimentando la speranza di un cambiamento significativo nelle politiche internazionali e di un futuro più equo per la regione.