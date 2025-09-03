Bolle di Malto: Trionfo, Riconoscimenti e Sguardo al Futuro

Si conclude con un trionfo la decima edizione di Bolle di Malto, un festival che consolida il suo ruolo di vetrina indiscussa dell’eccellenza brassicola italiana, tanto da ricevere il prestigioso riconoscimento di evento ufficiale per la città.

Un sigillo di approvazione che testimonia l’impatto culturale ed economico generato, culminato con un afflusso straordinario in piazza, superiore alle novantamila persone, e un salone dedicato che ha visto oltre sei mila visitatori in tre giorni intensi.

Bolle di Malto non è solo una festa, ma un vero e proprio ecosistema che promuove la cultura della birra artigianale, stimolando innovazione e dialogo tra produttori, esperti e appassionati.

L’edizione 2024 ha visto la quarta iterazione degli Stati Generali della Birra, un forum di discussione cruciale per il settore, che ha beneficiato del patrocinio di due ministeri chiave: l’agricoltura, a sottolineare il legame intrinseco con le materie prime e le pratiche sostenibili, e il Made in Italy, a celebrare la qualità e l’unicità del prodotto birra artigianale italiano nel panorama internazionale.

Riflettendo sul successo raggiunto, Raffaele Abbattista, co-organizzatore del festival, evidenzia l’urgenza di un’evoluzione strutturale.

La crescita esponenziale dell’evento impone una revisione dei processi interni, con particolare attenzione alla formazione del personale e alla ricerca di nuovi volontari, elementi imprescindibili per garantire la continuità e il mantenimento degli standard qualitativi.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: il 2026 vedrà Bolle di Malto insediarsi in una nuova location, strategicamente posizionata nel cuore della città, un cambiamento pensato per accogliere le crescenti ambizioni del festival e per consolidare la sua posizione come motore di sviluppo culturale e turistico.

Questa transizione rappresenta non solo un aggiornamento logistico, ma un’opportunità per ampliare l’offerta formativa, promuovere la ricerca scientifica nel campo della birrificazione e rafforzare il legame con il territorio, celebrando la ricchezza delle tradizioni locali e l’innovazione che le interpreta.