A Tavola con…: Chef stellati per una cena di solidarietà ad Alba.

Un’iniziativa inedita e profondamente significativa prende vita ad Alba, nel cuore delle Langhe e del Roero: “A Tavola con..

.

“, un progetto promosso dalla Caritas diocesana che fonde l’eccellenza gastronomica del territorio con un’attenzione concreta alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

L’ambizione del programma non si limita a offrire un pasto, ma mira a creare un ponte tra il mondo della cucina d’autore e l’esperienza di chi si trova ai margini della società.

Per l’intero anno 2026, un gruppo di quattordici chef, espressione del talento culinario locale, tra cui sei figure riconosciute con prestigiosi premi Michelin, si impegneranno a preparare un pasto mensile presso la mensa Caritas.

Questo gesto, che vede professionisti affermati dedicare la propria maestria al servizio del prossimo, rappresenta una testimonianza tangibile di responsabilità sociale e di un impegno a superare le barriere che spesso separano mondi apparentemente distanti.

L’apertura del progetto, fissata per il 15 gennaio, sarà curata da Michelangelo Mammoliti, rinomato chef del La Rei Natura di Serralunga d’Alba, recentemente insignito della terza stella Michelin, un evento che sottolinea il livello di eccellenza che contraddistingue l’iniziativa.

“A Tavola con…” incarna un concetto fondamentale: la carità non si esaurisce in elargizioni materiali, ma si manifesta attraverso azioni quotidiane, gesti di condivisione e di rispetto per l’altro.

Come sottolineato da monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba, il progetto è un segno tangibile di una comunità che rifiuta l’indifferenza e si impegna a garantire che nessuno sia lasciato indietro.

L’iniziativa si configura, pertanto, come un atto di dignità e di inclusione, un invito alla riflessione e alla partecipazione attiva.

La mensa Caritas, situata in via Pola ad Alba, rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità, offrendo un servizio continuo, aperto ogni sera dell’anno.

La sua attività quotidiana alimenta la speranza di oltre sessantacinque persone, con un totale di più di ventitremila cene annuali.

Dietro a questo impegno silenzioso e costante opera una rete di oltre cento volontari, animati da un senso di umanità e di solidarietà, che si dedicano alla preparazione dei pasti e all’accoglienza degli ospiti.

“A Tavola con…” si aggiunge a questo tessuto sociale, rafforzando il ruolo della mensa come luogo di incontro, di conforto e di speranza per chi si trova in difficoltà.

Il progetto non è solo un’iniziativa gastronomica, ma un’opportunità di crescita umana e di costruzione di una comunità più giusta e solidale.