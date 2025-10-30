Adele Gesso, poliziotta e pilota: un brevetto che sfida ogni limite.

Adele Gesso, una figura emblematica per la comunità di Niella Tanaro e un esempio straordinario di resilienza, ha infranto un nuovo ostacolo, conquistando il brevetto di pilota di mongolfiera.

La sua storia, profondamente radicata nel territorio cuneese, testimonia come la determinazione e il supporto mirato possano superare le barriere fisiche e aprire orizzonti inaspettati.

La sua carriera di poliziotta è stata tragicamente interrotta nel 1996, in seguito a un incidente stradale sull’autostrada Torino-Savona che l’ha costretta all’utilizzo di una sedia a rotelle.

Nonostante questa profonda trasformazione nella sua vita, Adele non si è lasciata definire dalla disabilità, ma ha coltivato una passione per il volo che l’ha portata a intraprendere un percorso innovativo e stimolante.

Il progetto “Adele Vola”, promosso e sostenuto dall’Ascom di Mondovì, ha rappresentato un catalizzatore fondamentale per la realizzazione di questo sogno.

L’iniziativa, presentata durante le celebrazioni per gli ottant’anni di Confcommercio, si inserisce in un contesto di crescente attenzione all’inclusione e alla promozione di opportunità per persone con disabilità, aprendo nuove prospettive nel mondo dell’aviazione.

Mondovì, città con una lunga tradizione aerostatica e sede di un rinomato raduno, si conferma un centro di eccellenza per l’innovazione nel settore, avendo già visto la conquista del primo brevetto europeo per un pilota disabile, il britannico Tim Ellison, ex pilota della Royal Air Force vittima di un incidente aereo.

La sua esperienza ha rappresentato un precedente importante e una fonte di ispirazione per Adele Gesso.

L’elemento distintivo del successo di Adele risiede nell’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Grazie al “Duo Air Chair”, un sistema di seduta modulabile sviluppato dall’istruttore John Aimo, Adele potrà pilotare la mongolfiera in completa autonomia.

Questa innovazione, frutto di brevetti in fase di sviluppo, garantisce non solo la sicurezza, ma anche il comfort e la possibilità di personalizzare la seduta in base alle esigenze specifiche.

Attualmente, a Bristol, Regno Unito, è in fase di completamento la mongolfiera dedicata alla Confcommercio Ascom Mondovì, un ulteriore segno tangibile dell’impegno e del supporto offerti.

L’attesa per il primo volo ufficiale, che vedrà Adele Gesso al comando, è palpabile e rappresenta un momento simbolico per l’intera comunità.

La storia di Adele Gesso trascende la semplice conquista di un brevetto; è un potente messaggio di speranza, un invito a superare i limiti autoimposti e a perseguire i propri sogni, indipendentemente dalle difficoltà incontrate.

Il suo esempio, destinato a ispirare altre persone con disabilità, contribuisce a promuovere una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità, aprendo nuove frontiere per la realizzazione personale e professionale.