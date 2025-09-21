Alba, aggressione a coltello: giovane ferito, indagini in corso

Un’ombra di violenza ha interrotto la festosa conclusione della stagione estiva ad Alba, gettando un velo di preoccupazione sulla comunità.

Un episodio drammatico, ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, ha visto il ferimento di un giovane di diciannove anni, di origine albanese, all’interno del Caffè Latino.

L’aggressione, avvenuta intorno alle due del mattino, ha lasciato sgombero il locale e ha generato un clima di shock e apprensione.

Il giovane, colpito da una ferita da arma da taglio all’addome, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Verduno, dove è stato ricoverato.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate critiche e non si ritiene che sia in pericolo di vita, sebbene la gravità della ferita richieda comunque monitoraggio e cure mediche specifiche.

L’area in cui si è verificata l’aggressione, purtroppo, risultava non essere coperta da sistemi di videosorveglianza, complicando ulteriormente le indagini.

I carabinieri della compagnia di Alba hanno immediatamente avviato un’approfondita attività investigativa, procedendo al sequestro del coltello utilizzato e concentrando l’attenzione sulla raccolta di testimonianze.

La delicatezza della vicenda e la necessità di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto hanno spinto gli inquirenti a lanciare un appello mirato alla cittadinanza.

In particolare, si rivolge ai giovani presenti al Caffè Latino durante la festa di chiusura, invitandoli a collaborare fornendo qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, che possa contribuire a fare luce sull’accaduto.

Gli inquirenti assicurano la massima riservatezza e protezione per i testimoni, garantendo che le loro identità saranno tutelate.

Parallelamente, un appello diretto è rivolto all’autore del gesto: un invito alla collaborazione, alla presa di responsabilità e alla costituzione spontanea presso le autorità.

Questo gesto, si spera, potrebbe agevolare il processo di ricostruzione della vicenda e contribuire a una più rapida risoluzione.

L’episodio solleva interrogativi non solo sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento, ma anche sulla cultura della convivenza e sulla necessità di promuovere comportamenti responsabili tra i giovani, contrastando la diffusione di comportamenti violenti e l’uso di armi.