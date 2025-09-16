Astrid Lindgren: 80 anni di Pippi Calzelunghe a Cuneo

Venerdì 3 ottobre, lo Spazio Innov@zione di Cuneo (via Roma 17) aprirà le sue porte a un’immersione affascinante nel mondo di Astrid Lindgren, con l’inaugurazione della mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”.

Un omaggio all’iconico personaggio che, a distanza di otto decenni dalla sua creazione, continua a incantare generazioni e a stimolare riflessioni profonde sull’infanzia, l’emancipazione e la giustizia sociale.

La mostra, ad accesso libero, resterà fruibile fino al 26 aprile 2026, con orario di apertura dal martedì alla domenica.

Promossa da Crc Innova, ente strumentale della Fondazione Crc, e ideata e curata dall’associazione culturale Cuadri, l’esposizione si configura come un ponte tra passato e presente, un invito a rallentare il ritmo frenetico della vita digitale e a riconnettersi con i valori eterni incarnati da Pippi.

Lungi dall’essere una semplice celebrazione di un personaggio letterario, la mostra intende riaccendere la fiamma della lettura e promuovere una riscoperta critica di Pippi Calzelunghe, figura complessa e rivoluzionaria che, con la sua forza inesauribile e la sua irriverenza, sfida le convenzioni sociali e i modelli di comportamento tradizionali.

Pippi non è solo una bambina forte fisicamente; è un simbolo di resilienza, di autonomia e di pensiero critico.

La mostra, attraverso documenti originali, illustrazioni, fotografie e materiali d’archivio, esplorerà le radici del personaggio, il contesto storico-culturale in cui è nato e l’impatto che ha avuto sulla letteratura per l’infanzia e sulla società.

Si ripercorrerà il percorso di Astrid Lindgren, scrittrice e intellettuale impegnata, che ha saputo trasformare la fiaba in strumento di educazione e di cambiamento sociale.

Per ampliare l’esperienza espositiva, è previsto il progetto di lettura “A spasso con Pippi Calzelunghe”, pensato specificamente per le classi quarte e quinte della scuola primaria, che affiancherà un ricco calendario di eventi collaterali, aperti al pubblico di tutte le età.

Laboratori creativi, incontri con esperti, proiezioni di film e rappresentazioni teatrali animeranno lo Spazio Innov@zione, creando un ambiente stimolante e coinvolgente, dove la magia della letteratura si fonde con la sperimentazione artistica e l’impegno civile.

L’iniziativa si propone di alimentare la curiosità, incoraggiare l’immaginazione e promuovere la costruzione di una comunità attiva e consapevole, ispirata ai valori di uguaglianza, rispetto e solidarietà promossi da Astrid Lindgren.