Borgo dei Brichet Re: Trionfo al Palio degli Asini di Alba

Il Borgo dei Brichet ha trionfato nella sessantesima sesta edizione del Palio degli Asini di Alba, un evento storico e culturale che incarna l’identità della città cuneese.

La coppia Rombo su Tuono, guidata con maestria, ha condotto il fantino Gianluca Zahnd alla vittoria, consolidando il primato del Borgo nell’albo d’oro con quindici successi, un record che testimonia la loro profonda tradizione e abilità.

Il drappo, opera del talentuoso albese Enzo Mastrangelo, è stato un ulteriore riconoscimento del valore artistico e simbolico del Palio.

Oltre alla vittoria in gara, il Borgo San Lorenzo ha ricevuto il prestigioso Premio Sfilata, testimoniando l’eleganza e la cura nella rappresentazione del proprio rione.

Il Trofeo Città Gemelle, invece, è stato conquistato dal Borgo delle Rane, rappresentante di Beausoleil, grazie alla vittoria nella seconda batteria, un risultato che sottolinea la partecipazione e la competizione tra i borghi provenienti da diverse località.

L’atmosfera vibrante della giornata è stata preceduta da uno spettacolo suggestivo: la sfilata per le vie del centro storico.

Oltre mille duecento figuranti, avvolti in costumi d’epoca meticolosamente realizzati, hanno portato con sé un patrimonio di tradizioni e storie.

L’ingresso in piazza Cagnasso ha dato il via a un tableau vivant, dove ogni borgo ha offerto una rappresentazione unica, un microcosmo di usanze, leggende e simboli che raccontano l’anima del territorio.

La sfilata non è stata solo un preambolo alla corsa, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione nella cultura e nelle radici della comunità albese.

Il Palio degli Asini, dunque, non si limita ad essere una competizione sportiva, ma si configura come una festa popolare, un rito collettivo che celebra l’identità, l’arte e la convivialità.