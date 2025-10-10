Castello di Benevello: Rinascita e Nuova Vita per un Simbolo Millenario

Il maestoso Castello di Benevello, sentinella millenaria che veglia sul piccolo centro cuneese, si appresta a rinascere grazie a un ambizioso progetto di restauro.

L’intervento, che rappresenta un investimento complessivo di quasi 400.000 euro, si inserisce nel più ampio disegno dell’Accordo di Programma per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, una strategia regionale volta a rafforzare il tessuto economico e sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Un contributo significativo, pari a quasi 360.000 euro, è fornito dai fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), mentre il Comune di Benevello contribuisce con 45.000 euro, testimoniando l’importanza cruciale dell’iniziativa per la comunità locale.

L’ambizione del progetto non si limita alla mera conservazione dell’edificio storico.

L’obiettivo primario è restituire al Castello una funzione pubblica dinamica e inclusiva, trasformandolo in un fulcro di aggregazione sociale e culturale entro la seconda metà del 2026.

Si prevede la creazione di spazi dedicati a eventi culturali, mostre, attività sociali e iniziative per la comunità, rendendo il Castello un luogo di incontro e di scambio.

Il restauro si colloca all’interno di un programma regionale più ampio, alimentato dai fondi europei del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinato alla rivitalizzazione dei beni storici.

Questo programma, che prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro per i parchi storici piemontesi, coinvolge numerosi comuni della Langhe, tutti impegnati in interventi di recupero e valorizzazione dei loro simboli identitari.

L’idea cardine è quella di creare una rete interconnessa di castelli, torri e centri storici, generando un percorso turistico che intrecci bellezza paesaggistica, tradizioni secolari e unicità culturale.

Il piano di intervento, inserito nell’Accordo di Programma “Territorio delle Langhe”, prevede una rigorosa messa in sicurezza delle murature perimetrali e della copertura, elementi fondamentali per la conservazione della struttura.

Parallelamente, sarà radicalmente trasformato il parco circostante, arricchendolo con nuovi sentieri naturalistici, ampie zone verdi e una suggestiva terrazza panoramica da cui ammirare l’incantevole valle.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sistemazione dell’ingresso principale e alla realizzazione di un accesso esterno che faciliti la connessione del complesso castellano con il tessuto urbano del paese, promuovendo una maggiore accessibilità e integrazione con la comunità.

Come sottolineato dal sindaco Mattia Morena durante la cerimonia di avvio dei lavori, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’iniziativa rappresenta una promessa mantenuta: restituire alla comunità uno dei luoghi più significativi della sua storia e della sua identità.

Il Castello, da edificio chiuso e inaccessibile, si trasformerà in uno spazio aperto e condiviso, simbolo di rinascita e di appartenenza.

L’eredità millenaria del Castello di Benevello, dunque, non sarà solo preservata, ma reinterpretata e resa fruibile alle future generazioni, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.