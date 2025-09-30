Cuneo: Presidio Permanente per Gaza, un’Agorà di Impegno Civile

Un focolaio di impegno civile arde in piazza Europa, Cuneo: un presidio permanente per Gaza, nato dall’iniziativa del coordinamento Cuneo per Gaza.

Non un semplice punto di raccolta, ma un invito aperto a una cittadinanza attiva, un appello rivolto a collettivi, associazioni, gruppi politici e sociali che condividono la necessità di un’azione concreta e coordinata.

Ogni giorno, al calar del sole, si anima l’agorà pubblica, “Flotilla Agorà”, un luogo di discussione aperto e inclusivo.

Questo spazio non è finalizzato solo all’informazione, ma mira a favorire un processo decisionale partecipativo, dove ogni voce possa contribuire alla definizione delle strategie e alla pianificazione delle azioni future.

Si tratta di un’opportunità per approfondire le dinamiche complesse che affliggono Gaza, per contestualizzare il conflitto israelo-palestinese in una prospettiva storica e geopolitica, e per elaborare risposte che vadano oltre la mera protesta.

L’attenzione del presidio si concentra in particolare sul sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla.

Questo supporto non è un atto di solidarietà isolato, ma una presa di posizione chiara e inequivocabile: difendere la Flotilla significa difendere i principi fondamentali del diritto internazionale, la sacralità della dignità umana e il diritto alla vita e alla libertà di movimento per la popolazione palestinese.

Si intende denunciare con forza il blocco economico e il perimetro isolante che soffocano Gaza, negando ai suoi abitanti i beni essenziali e le opportunità di sviluppo.

L’obiettivo primario è costruire una risposta radicata nel territorio cuneese, una risposta visibile, organizzata e coerente con i valori di giustizia, equità e solidarietà.

Non si tratta di un’azione effimera, ma di un impegno duraturo volto a sensibilizzare l’opinione pubblica, a promuovere il dialogo e a esercitare pressioni sulle istituzioni affinché adottino politiche più equilibrate e rispettose dei diritti umani.

Si vuole creare un ponte di comprensione e di sostegno tra Cuneo e Gaza, un legame che possa contribuire a costruire un futuro di pace e di prosperità per tutti.

Si auspica che questo presidio diventi un modello di impegno civile replicabile in altre città, un catalizzatore di cambiamento sociale volto a promuovere un mondo più giusto e compassionevole.