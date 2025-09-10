Escursionista ritrovato vivo in Piemonte: un miracolo tra le nevi

Dopo giorni di angosciante attesa, la comunità piemontese può respirare sollevata: è stato ritrovato, vivo e relativamente incolume, l’escursionista scomparso nella impervia zona di Entracque, provincia di Cuneo.

La sua sparizione, verificatasi domenica scorsa, aveva innescato un’operazione di ricerca e soccorso complessa e impegnativa, che ha visto coinvolti il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco e numerosi volontari.

La localizzazione dell’uomo, avvenuta in prossimità del suggestivo Lago Bianco dell’Agnel, è il frutto di un’analisi meticolosa dei dati raccolti durante le prime ore della ricerca, combinata con un’intensa attività di terreno condotta da squadre altamente specializzate.

La difficoltà del territorio, caratterizzato da sentieri impervi, altimetrie elevate e una vegetazione fitta, aveva reso particolarmente arduo il compito dei soccorritori, che hanno dovuto superare dislivelli considerevoli e affrontare condizioni meteorologiche mutevoli.

Il disperso, che ha trascorso due notti all’addiaccio, è apparso ai soccorritori in condizioni fisiche sorprendentemente buone, considerando le avversità affrontate.

La sua capacità di sopravvivenza, probabilmente legata a una buona preparazione fisica e a una tenace volontà, testimonia la resilienza dell’essere umano di fronte alle sfide della natura.

L’acqua, forse reperita in qualche ruscello o sorgente, e la possibilità di trovare riparo da intemperie e predatori, hanno giocato un ruolo cruciale nella sua sopravvivenza.

Immediatamente dopo il ritrovamento, un elicottero dei Vigili del Fuoco, equipaggiato con personale sanitario del Soccorso Alpino, è stato impiegato per un rapido trasferimento del disperso al centro di coordinamento delle ricerche di Entracque.

Questo intervento aereo ha permesso di bypassare le difficoltà di accesso via terra e di garantire una valutazione medica tempestiva, fondamentale per monitorare le sue condizioni e prevenire eventuali complicanze dovute all’ipotermia o alla disidratazione.

L’evento, oltre a concludersi con un lieto fine, sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata per chi intraprende escursioni in montagna, compresa la conoscenza del territorio, l’equipaggiamento appropriato e la comunicazione efficace.

Ricorda, inoltre, l’impegno costante e il valore imprescindibile del Soccorso Alpino, un servizio specializzato che opera in condizioni estreme per proteggere la vita delle persone.

La ricerca, la localizzazione e il recupero dell’escursionista rappresentano un esempio di professionalità, competenza e spirito di abnegazione, un patrimonio prezioso per la collettività piemontese e per l’intero paese.