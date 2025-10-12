Fabbriche Aperte Piemonte: Scopri l’Eccellenza Industriale Regionale

Fabbriche Aperte Piemonte: Un Viaggio nel Cuore dell’Eccellenza IndustrialeIl Piemonte si apre al mondo, rivelando le sue radici profonde e la sua anima innovativa con la sesta edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”.

Più di un semplice evento, si tratta di un’immersione esperienziale nel cuore pulsante del tessuto industriale regionale, un’occasione unica per cittadini e visitatori di scoprire le storie, le competenze e le tecnologie che plasmano il futuro del “Made in Piemonte”.

Quest’anno, il progetto si configura come una vetrina tangibile dell’impegno del Piemonte verso una manifattura intelligente e sostenibile, un ecosistema dinamico dove tradizione artigianale e avanguardia tecnologica si fondono.

Ben centocinquanta aziende, distribuite in ogni provincia – Alessandria (12), Asti (8), Biella (14), Cuneo (20), Novara (9), Torino (78), Vco (4) e Vercelli (5) – apriranno straordinariamente le loro porte, offrendo uno sguardo privilegiato su processi produttivi che spaziano dall’aerospazio all’automotive, dal tessile all’agrolimentare, dalla meccatronica alla chimica e farmaceutica, fino ai servizi avanzati.

Le prenotazioni, aperte dal 14 al 22 ottobre attraverso il sito www.fabbricheapertepiemonte.it, permetteranno di accedere a un numero limitato di 16.100 posti.

Il sito offre un elenco dettagliato delle aziende partecipanti, arricchito da descrizioni precise delle attività proposte e informazioni logistiche essenziali per facilitare la visita.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea come l’iniziativa rappresenti un’occasione cruciale per valorizzare l’impatto trasformativo dei fondi europei.

Questi, negli anni passati e con uno sguardo proiettato al futuro, hanno fornito un supporto fondamentale per il sistema produttivo regionale, incentivando l’innovazione, l’efficienza energetica e la competitività a livello globale.

Gli assessori Andrea Tronzano (Attività Produttive) e Matteo Marnati (Ricerca e Innovazione) aggiungono che l’apertura delle aziende è concepita per stimolare la consapevolezza del valore inestimabile delle competenze e delle tecnologie piemontesi, rendendo tangibile l’eccellenza manifatturiera attraverso un percorso esperienziale diretto.

“Fabbriche Aperte Piemonte”, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), non è solo un evento di apertura, ma un’opportunità didattica per illustrare ai cittadini le molteplici modalità con cui le risorse europee vengono impiegate per promuovere la crescita sostenibile.

Un dato significativo rivela che oltre il 40% delle imprese partecipanti ha beneficiato direttamente delle misure FESR, destinate all’efficientamento energetico, all’innovazione dei processi, alla riqualificazione di strutture e macchinari, all’accesso al credito e al supporto agli investimenti in ricerca e sviluppo.

L’impegno complessivo, pari a oltre 73 milioni di euro, testimonia la sinergia tra il settore pubblico e quello privato nel perseguimento di uno sviluppo industriale responsabile e orientato al futuro.

Si tratta di un investimento strategico per consolidare il ruolo del Piemonte come polo di eccellenza nel panorama industriale europeo.