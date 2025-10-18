Food Tech: nasce un corso di laurea innovativo

Innovazione Alimentare e Sostenibilità: un Corso di Laurea Interateneo per i Professionisti del FuturoL’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino, due istituzioni all’avanguardia nel panorama accademico italiano, annunciano una partnership strategica dirompente: la creazione congiunta del corso di laurea magistrale internazionale in Food Tech for Ecological Transition. Questa iniziativa, concepita come un vero e proprio motore di cambiamento, si pone l’ambizioso obiettivo di formare una nuova generazione di leader capaci di affrontare le sfide complesse che attendono il settore alimentare nel contesto di una transizione ecologica imperativa.

Il corso, completamente erogato in lingua inglese e con avvio previsto per l’anno accademico 2026, non si limita a integrare discipline apparentemente distinte; le fonde in una sinergia innovativa.

L’approccio interdisciplinare è il cuore pulsante del programma, combinando ingegneria, scienze alimentari, economia circolare, design thinking, antropologia culturale e politiche pubbliche.

L’obiettivo primario è la radicale riprogettazione dei sistemi alimentari, con un focus sulla resilienza, l’efficienza delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale.

Il curriculum triennale è strutturato per fornire una solida base teorica, affiancata da un intenso programma di attività pratiche e laboratoriali.

I primi due anni saranno dedicati all’acquisizione di competenze fondamentali in discipline come biotecnologie, chimica degli alimenti, processi di produzione, analisi dei dati e principi di economia sostenibile.

Il terzo anno sarà focalizzato sull’applicazione di queste conoscenze attraverso progetti di ricerca, simulazioni aziendali e esperienze sul campo, con l’opportunità di collaborare con aziende leader del settore e istituzioni di ricerca internazionali.

Il numero chiuso, con un massimo di 110 studenti per anno, garantisce un’attenzione personalizzata e un ambiente di apprendimento stimolante.

Le lezioni si alterneranno tra i campus di Pollenzo e Torino, sfruttando al meglio le risorse e le competenze specifiche di ciascuna sede.

Il profilo professionale del laureato sarà estremamente versatile, in grado di operare in un’ampia gamma di contesti.

Oltre alle aziende di trasformazione alimentare, alla logistica e alle società di consulenza, il percorso formativo mira a stimolare l’imprenditorialità, incoraggiando la creazione di start-up innovative focalizzate su soluzioni alimentari sostenibili.

Si apriranno opportunità concrete nei settori dell’agricoltura di precisione, della produzione di alimenti a base vegetale, del packaging ecologico, della gestione dei rifiuti alimentari e delle piattaforme di tracciabilità della filiera.

Il laureato sarà un agente di cambiamento, capace di interpretare le esigenze di un mercato in evoluzione e di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro alimentare più giusto, equo e rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa si configura quindi non solo come un corso di laurea, ma come un vero e proprio investimento nel futuro del cibo e del pianeta.