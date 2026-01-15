Limone Piemonte: divieto di fiamme libere dopo gli eventi di Crans-Montana

In seguito agli eventi drammatici verificatisi a Crans-Montana, il Comune di Limone Piemonte ha reagito con una misura precauzionale volta a rafforzare la sicurezza all’interno del suo territorio.

L’ordinanza, emanata dal Sindaco Massimo Riberi, introduce un divieto immediato e inequivocabile sull’uso di fiamme libere e artifici pirotecnici in tutti i locali pubblici comunali.

Tale provvedimento non è una risposta isolata, ma riflette una crescente consapevolezza del ruolo cruciale della prevenzione nella tutela della collettività e del suo patrimonio.

La decisione, lungi dall’essere restrittiva, si configura come un atto di responsabilità verso la comunità, i lavoratori del settore ricreativo e i turisti che affollano Limone, rinomata stazione montana situata nelle Alpi Marittime.

Il divieto non si limita all’abolizione di spettacoli pirotecnici, ma estende il suo raggio d’azione a tutte le attività che comportano l’utilizzo di fiamme aperte, sottolineando l’importanza di un approccio olistico alla sicurezza.

L’ordinanza costituisce un’esortazione diretta a gestori e proprietari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che sono invitati a una scrupolosa osservanza del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Questo implica non solo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l’organizzazione di eventi e spettacoli, ma anche la verifica costante della conformità dei locali ai requisiti di agibilità e la gestione responsabile dell’impatto acustico, elementi spesso trascurati ma fondamentali per la sicurezza generale.

Il Sindaco Riberi ha esplicitamente dichiarato che l’iniziativa nasce da un principio cardine: la prevenzione.

L’obiettivo non è quello di soffocare la vivacità e il divertimento, ma di evitare che momenti di aggregazione e celebrazione possano, anche involontariamente, generare situazioni di pericolo e conseguenze potenzialmente gravi.

L’adozione di questa misura, tra le prime in Piemonte, testimonia l’impegno concreto del Comune di Limone a mantenere standard di sicurezza elevati, un valore imprescindibile per un territorio vocato al turismo e alla fruizione di spazi pubblici.

Si tratta di un segnale chiaro che la sicurezza della comunità è prioritaria e che la vivacità sociale non deve mai compromettere la protezione delle persone e del bene comune.