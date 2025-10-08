Panaté: Innovazione Sociale e Riforma del Carcere nel Cuneese

Nel cuore del Cuneese, nel 2019, è nata Panaté srl, un’iniziativa coraggiosa e innovativa che ridefinisce il ruolo del carcere, trasformandolo da luogo di privazione a fulcro di sviluppo e riabilitazione.

L’azienda ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento, conquistando il secondo posto al Premio Innovazione Sociale 2025, un evento di spicco promosso da Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo, che celebra le realtà capaci di armonizzare impatto sociale profondo con una solida sostenibilità economica.

Il modello Panaté si distingue per una visione pionieristica nell’ambito dell’economia carceraria italiana, un settore spesso trascurato e stigmatizzato.

L’approccio di Panaté non si limita alla semplice offerta di attività lavorative all’interno del carcere, ma costruisce un vero e proprio ecosistema integrato che abbraccia formazione professionale mirata, inserimento lavorativo post-detenzione e un percorso di inclusione sociale completo.

Questo modello genera un valore condiviso: opportunità concrete per i detenuti, un accesso a manodopera qualificata e motivata per le aziende e un beneficio tangibile per l’intera comunità.

Attualmente, Panaté opera con laboratori di panificazione in tre istituti penitenziari – Cuneo, Fossano e Torino – offrendo ai detenuti l’opportunità di apprendere competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Un laboratorio esterno, situato a Magliano Alpi, rappresenta un ponte cruciale tra il carcere e il mondo esterno, accogliendo sia detenuti in regime di semilibertà che ex detenuti, contribuendo alla loro reintegrazione e alla riduzione del rischio di recidiva.

La visione strategica dell’azienda prevede un’espansione significativa, con l’apertura di quattro nuovi laboratori entro il 2026, ampliando ulteriormente la portata del proprio impatto.

I prodotti realizzati, di alta qualità artigianale, sono destinati principalmente al settore horeca e food service, aprendo nuove opportunità di mercato e creando un circolo virtuoso di sviluppo.

Il riconoscimento ottenuto dal Premio Innovazione Sociale 2025 rafforza il percorso di Panaté, che collabora attivamente con l’associazione Articolo 27.

Questa partnership strategica funge da piattaforma di collegamento cruciale tra istituzioni governative, aziende del territorio e la società civile, promuovendo una nuova etica nel fare impresa all’interno del contesto carcerario: un’etica che pone al centro la dignità umana, la responsabilizzazione e la costruzione di un futuro più equo e inclusivo.

Panaté rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione sociale possa contribuire a trasformare un sistema complesso come quello penitenziario, generando benefici duraturi per tutti gli attori coinvolti e ridisegnando il concetto stesso di “seconda possibilità”.