Summa 112 e 118 Alessandria: scambio di competenze per l’eccellenza aeromedica.

Un’occasione di apprendimento reciproco e di avanzamento tecnologico ha recentemente unito le competenze del Summa 112, il servizio di emergenza sanitaria della Regione di Madrid, e dell’eccellenza italiana rappresentata dall’elisoccorso 118 di Alessandria, con il supporto tecnico di Leonardo, leader mondiale nella produzione di elicotteri.

La visita, che ha coinvolto dirigenti e specialisti del Summa, ha approfondito la struttura operativa e le capacità aeromediche del servizio piemontese gestito da Azienda Zero, focalizzandosi in particolare sul versatilità e l’efficacia degli elicotteri AW169 PPE.

La delegazione madrilena ha avuto l’opportunità di osservare in prima persona come il sistema piemontese, un modello di organizzazione complessa e integrata, sia capace di rispondere efficacemente a scenari di emergenza estremamente diversificati.

L’elisoccorso 118, con le sue quattro centrali operative dislocate strategicamente ad Alessandria, Torino, Cuneo e Novara, e coordinate da Azienda Zero sotto la guida di Adriano Leli, offre una risposta rapida e specializzata su un territorio vasto e variegato, che spazia dalle aree urbane alle zone montane e acquatiche.

Il modello AW169 PPE, protagonista della visita, si distingue per le sue performance superiori, permettendo interventi in alta quota e su corsi d’acqua con una sicurezza e una rapidità che fanno la differenza in situazioni critiche.

La sua capacità di trasportare contemporaneamente due pazienti in condizioni potenzialmente salvavita, insieme all’equipaggiamento medico avanzato a bordo, rappresenta un vantaggio significativo per l’assistenza pre-ospedaliera.

Andrea Mina, direttore della struttura complessa 118 Alessandria e responsabile del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, ha sottolineato l’importanza di questo confronto transregionale.

“Si è trattato di un’esperienza estremamente arricchente, che ci ha offerto la possibilità di condividere approcci innovativi e soluzioni organizzative con colleghi che operano in un sistema di emergenza avanzato come quello madrileno.

Questo tipo di collaborazione, che trascende i confini geografici, è essenziale per elevare costantemente gli standard di qualità e sicurezza del nostro servizio.

L’interscambio di conoscenze, le analisi comparative dei protocolli di intervento e l’osservazione diretta delle procedure operative rappresentano un motore fondamentale per il miglioramento continuo.

”La visita ha contribuito a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i sistemi di emergenza avanzati, promuovendo l’adozione di best practices e l’innovazione tecnologica, a beneficio dei pazienti e della comunità.

La condivisione di esperienze consolidate si proietta verso un futuro in cui la risposta alle emergenze sanitarie sia sempre più efficiente, tempestiva e sicura.