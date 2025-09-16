Tragedia a Mondovì: giovane motociclista muore in un incidente

La comunità di Mondovì, in provincia di Cuneo, è scossa da un tragico evento: un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella localita’ di Breolungi.

Lo scontro, la cui dinamica resta al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità, ha visto coinvolta la motocicletta condotta dal giovane e un’autovettura sulla statale 28.

Nonostante l’immediato intervento del servizio di emergenza 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Questo lutto si aggiunge a un quadro allarmante per la sicurezza stradale in provincia di Cuneo.

Da inizio anno, il bilancio delle vittime della strada ha raggiunto la drammatica cifra di ventisette persone, un numero che riflette una profonda criticità nel comportamento alla guida e nelle infrastrutture.

Tra le vittime, tredici erano motociclisti, una percentuale particolarmente elevata che solleva interrogativi urgenti sulla vulnerabilità di questa categoria di utenti della strada e sulla necessità di interventi mirati.

Il mese di settembre, in particolare, si è aperto con una serie di eventi tragici: tre incidenti mortali consecutivi, tutti con protagonisti motociclisti.

Questo concentramento di eventi negativi suggerisce la presenza di fattori di rischio ricorrenti, come condizioni meteorologiche avverse, scarsa visibilità, errori di valutazione della velocità o comportamenti imprudenti da parte di conducenti di autoveicoli o, purtroppo, dei motociclisti stessi.

L’incidente di Mondovì rappresenta un monito severo.

Va analizzato nel dettaglio per estrarre informazioni preziose che possano contribuire a prevenire simili tragedie in futuro.

Non si tratta solo di un incidente isolato, ma di un sintomo di una problematica più ampia che richiede un approccio multidisciplinare.

È necessario un intervento congiunto che coinvolga forze dell’ordine, amministrazioni locali, scuole guida e associazioni di categoria, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi, migliorare l’educazione stradale, potenziare i controlli e, laddove possibile, rendere più sicure le strade, con particolare attenzione ai punti critici e alle intersezioni.

La sicurezza stradale non è solo una questione di leggi e sanzioni, ma soprattutto di cultura, di responsabilità individuale e collettiva, e di profonda attenzione reciproca tra tutti gli utenti della strada.