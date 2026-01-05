Trattori d’Angelo: Un’Opera di Luce e Solidarietà in Fossanese

Nel cuore della campagna fossanese, a Trinità, si è compiuta un’impresa agricola di straordinaria bellezza e profondo significato sociale.

Un imponente esercito di 222 trattori, disposti con meticolosa precisione su un vasto prato, ha dato vita a un’immagine angelica, un simbolo di speranza e generosità che si staglia nel paesaggio.

L’iniziativa, denominata “Tractors Infinity Night”, giunta alla sua terza edizione, rappresenta molto più di una semplice dimostrazione di forza agricola; è una celebrazione della comunità, dell’ingegno e della compassione umana.

L’idea, nata dalle menti creative di Luca e Giorgio Mana, Federico Barbero e Giorgio Costamagna, giovani agricoltori della frazione Savella, trascende la mera esposizione di macchinari agricoli.

Si tratta di un atto di profonda connessione con il territorio, un modo per esprimere l’orgoglio per il lavoro che anima la campagna fossanese e per creare un evento capace di unire persone di ogni età e provenienza.

La “Tractors Infinity Night” ha attratto centinaia di partecipanti da ogni angolo della provincia di Cuneo, un flusso costante di persone desiderose di testimoniare un’esperienza unica.

Già dal primo pomeriggio, i trattori hanno iniziato a convergere a Savella, trasformando il prato in un mosaico di colori e forme.

L’imponente figura dell’angelo, visibile solo dall’alto, è il risultato di un’attenta pianificazione e di un lavoro di squadra impeccabile, un’ode alla visione e alla capacità di trasformare un campo di lavoro in un’opera d’arte effimera.

Al calar del sole, l’atmosfera si è fatta ancora più suggestiva.

I fari e i lampeggianti dei trattori, illuminando l’angelo, hanno creato uno spettacolo di luci abbagliante, immortalato da un drone che ha catturato la scena dall’alto, rivelando l’intera grandiosità dell’opera.

Questa manifestazione non è solo un evento visivo; è un gesto concreto di solidarietà.

La raccolta fondi generata dalla serata sarà interamente devoluta al reparto di pediatria dell’ospedale di Mondovì, un segnale tangibile di sostegno alla comunità e di cura per i più piccoli, un abbraccio collettivo che testimonia il cuore generoso della campagna fossanese.

La “Tractors Infinity Night” si configura quindi come un ponte tra tradizione agricola, creatività artistica e impegno sociale, un esempio luminoso di come la passione per il proprio lavoro possa trasformarsi in un atto di profonda umanità.