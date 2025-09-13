Truffa a Cuneo: un cliente quasi derubato da abili truffatori

Il 10 settembre, la filiale di una banca a Cuneo è stata teatro di un episodio allarmante, un tentativo di frode finanziaria che ha messo a nudo le vulnerabilità di un individuo e l’evoluzione sofisticata delle tecniche di inganno digitale.

Un cliente, visibilmente turbato e agitato, si è presentato allo sportello con l’urgenza di trasferire quattordicimila euro, senza fornire spiegazioni immediate.

L’insospettimento del cassiere, acuito da un comportamento anomalo, ha innescato una sequenza di eventi che hanno coinvolto il direttore e, infine, le forze dell’ordine.

L’uomo, un professionista di mezza età, ha poi rivelato di aver ricevuto un messaggio SMS che minacciava il blocco del suo conto corrente.

Il messaggio, abilmente confezionato per instillare paura e generare una risposta impulsiva, lo invitava a cliccare su un link per evitare il sequestro.

La vittima, colta dal panico e agendo sotto pressione, ha seguito le istruzioni, aprendo la porta a una manipolazione ancora più subdola.

Immediatamente dopo, una chiamata da un numero di telefono fisso, apparentemente proveniente dal comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, ha consolidato la credibilità della truffa.

L’interlocutore, presentandosi come un comandante, ha utilizzato un linguaggio rassicurante, promettendo la riattivazione del conto corrente solo dopo aver completato un bonifico istantaneo di quattordicimila euro, indirizzato a un conto corrente specificato.

Questa tattica, volta a creare un senso di urgenza e legittimare la richiesta finanziaria, è un elemento chiave nelle truffe di questo tipo.

L’episodio sventato dagli agenti della Polizia di Stato evidenzia l’uso perverso dello “spoofing” telefonico, una tecnica che permette di falsificare l’identità del chiamante, mascherando il numero di telefono con uno apparentemente ufficiale.

La manipolazione non si limita alla sola falsificazione del numero; il truffatore imita anche la voce e il tono di un’autorità, sfruttando la fiducia che le persone ripongono nelle istituzioni.

La vittima, fortunatamente, è stata in grado di interrompere la comunicazione con il truffatore proprio all’arrivo delle forze dell’ordine, realizzando la natura fraudolenta della situazione.

Questo episodio costituisce un monito sull’importanza di mantenere un atteggiamento critico di fronte a comunicazioni inattese, soprattutto quando si tratta di questioni finanziarie.

La crescente sofisticazione delle truffe online richiede una maggiore consapevolezza e una vigilanza costante, poiché i criminali sfruttano la paura e l’ignoranza per manipolare le vittime e sottrarre loro ingenti somme di denaro.

La formazione e l’educazione alla sicurezza digitale si rivelano strumenti essenziali per contrastare questo fenomeno in costante evoluzione.