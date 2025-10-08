Banco BPM e Finpiemonte: Un Patto per le Imprese Piemontesi

Un’Alleanza Strategica per il Rinnovo del Tessuto Imprenditoriale Piemontese: Banco BPM e Finpiemonte al Fianco delle ImpreseNovara è stata il palcoscenico di un accordo significativo, una convenzione tra Banco BPM e Finpiemonte, volta a catalizzare la crescita e l’innovazione all’interno del tessuto imprenditoriale piemontese.

L’iniziativa, supportata da un robusto capitale rotativo proveniente dalla Regione Piemonte, si configura come un volano per l’economia locale, offrendo alle aziende accesso a risorse finanziarie agevolate e personalizzate.

Finpiemonte, in qualità di gestore dei fondi regionali, assume un ruolo cruciale nella definizione delle misure di supporto, assicurando una selezione accurata dei progetti ammissibili e concedendo finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose: tassi d’interesse azzerati o significativamente ridotti.

L’intervento pubblico, che può coprire una quota variabile tra il 50% e il 100% dell’investimento complessivo, rappresenta un segnale di fiducia nelle potenzialità delle imprese piemontesi, incoraggiandole ad intraprendere percorsi di sviluppo ambiziosi.

Banco BPM, con la sua consolidata esperienza nel settore finanziario e una capillare rete di professionisti, si fa carico dell’istruttoria creditizia e dell’erogazione dei finanziamenti, offrendo alle aziende un supporto tecnico e operativo di alto livello.

L’alleanza con Finpiemonte non è solo una collaborazione finanziaria, ma una partnership strategica fondata su valori condivisi e un impegno comune per il benessere del territorio.

Domenico De Angelis, condirettore generale di Banco BPM, ha sottolineato come questa iniziativa rientri nella visione della banca di sostenere attivamente la crescita socioeconomica locale, affiancando le imprese nella realizzazione dei loro progetti.

L’accordo rappresenta un’opportunità concreta per rispondere in maniera puntuale alle esigenze specifiche del tessuto produttivo piemontese.

Domenico Alparone, direttore generale di Finpiemonte, ha evidenziato come l’azione congiunta con partner finanziari come Banco BPM, permetta di agire con una finanza di accompagnamento, un modello innovativo che offre tempo e risorse per trasformare idee in realtà.

Questa impostazione si discosta dalle tradizionali forme di supporto, offrendo un approccio più flessibile e mirato.

L’iniziativa si pone come esempio virtuoso di sinergia pubblico-privato, un modello che permette di superare i limiti delle sole iniziative pubbliche o private, creando un ecosistema favorevole all’innovazione e alla crescita sostenibile.

La convenzione si preannuncia come un motore di sviluppo cruciale per il Piemonte, capace di attrarre investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la competitività del territorio a livello nazionale e internazionale, promuovendo una visione di progresso inclusivo e duraturo.