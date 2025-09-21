Cristina Seymandi: Dalla sofferenza all’azione contro l’odio online

La scelta di affrontare pubblicamente un trauma così personale, invece di ritirarsi nell’ombra, testimonia una forza d’animo straordinaria.

Cristina Seymandi, imprenditrice torinese al centro di un vortice mediatico scatenato da un video virale estivo, ha optato per la battaglia contro l’odio online, un atto di coraggio volto a proteggere se stessa e a offrire un esempio a chi, come lei, è vittima di aggressioni digitali.

La vicenda, che ha visto la sua storia personale – un addio pubblico e umiliante ai margini del matrimonio – diventare un caso mediatico globale, ha spinto Seymandi a trasformare la sofferenza in azione.

La denuncia degli odiatori, lungi dall’essere un gesto impulsivo, rappresenta una strategia per smantellare un sistema di violenza perpetrato nell’anonimato del web.

La prima sentenza, inizialmente sfavorevole, non ha scoraggiato Seymandi, che ha perseverato fino all’identificazione di ventiquattro individui responsabili e alla denuncia di quattro.

Questo percorso, guidato dall’avvocato Claudio Strata, sta creando un precedente legale significativo, un faro di speranza per chi si trova ad affrontare situazioni analoghe.

Il suo percorso si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla tragica scomparsa di Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia.

La sua morte, un monito terribile, ha portato all’emanazione di una legge specifica, ma Ivano Zoppi, segretario della Fondazione Picchio, sottolinea con forza la necessità di un impegno continuo nelle scuole.

L’educazione digitale, la consapevolezza della fragilità della privacy online e la comprensione che ogni azione sui social media lascia tracce permanenti, sono elementi cruciali per costruire una cultura del rispetto e della responsabilità.

L’incontro, tenutosi al Circolo della Stampa di Torino, ha visto anche la partecipazione dell’assessore alla legalità Marco Porcedda, che ha evidenziato come le dinamiche del web siano sempre più dominate da imperativi commerciali, legate alla quantità di interazioni e “mi piace”.

Il Comune di Torino ha risposto con un protocollo d’intesa con la Polizia Postale, finalizzato a velocizzare l’accesso a percorsi di giustizia riparativa, un approccio innovativo volto a favorire la riconciliazione e a prevenire la recidiva.

L’ambizione di Seymandi, che si è detta disponibile a candidarsi a sindaca di Torino, dimostra il desiderio di tradurre la sua esperienza personale in un impegno civico più ampio, volto a promuovere un ambiente digitale più sicuro e rispettoso per tutti.

La sua storia è un invito a non arrendersi di fronte all’odio online, ma a trasformare la sofferenza in forza, la rabbia in azione, e la vulnerabilità in un atto di coraggio collettivo.