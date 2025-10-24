Mecaer Aviation Group: Nuovo Stabilimento in Canada per l’Aerospazio

Mecaer Aviation Group, leader globale nella progettazione, produzione e fornitura di componenti, sistemi complessi e servizi specializzati per l’industria aeronautica, ha realizzato un investimento strategico di rilievo con l’inaugurazione di un avanzato stabilimento a Laval, nella regione di Montreal, in Canada.

Questa nuova struttura, dedicata ai trattamenti superficiali di componenti aerospaziali, non solo consolida la presenza industriale del Gruppo nel continente nordamericano, ma sottolinea anche il ruolo cruciale dell’Italia come polo di eccellenza nel settore aerospaziale internazionale.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un piano di espansione globale più ampio, con sede centrale a Borgomanero, in Novara, volto a ottimizzare la capacità produttiva e a incrementare l’integrazione tecnologica delle operazioni nordamericane.

L’impianto, esteso su una superficie di 5.000 metri quadrati, rappresenta un passaggio cruciale verso l’internalizzazione di processi produttivi precedentemente esternalizzati, focalizzandosi su attività ad alto valore aggiunto.

Questa scelta strategica mira a garantire a Mecaer un controllo più diretto sulla catena di fornitura, riducendo la dipendenza da terzi e assicurando, di conseguenza, la puntualità delle consegne e il mantenimento di standard qualitativi elevatissimi, imprescindibili nel settore aerospaziale.

L’investimento riflette una visione proattiva, orientata a rispondere con agilità e precisione alle crescenti esigenze dei principali costruttori aeronautici.

“Il completamento di questo polo canadese segna una pietra miliare nella nostra strategia di crescita internazionale,” afferma Marco Acca, amministratore delegato di Mecaer Aviation Group.

“La struttura, caratterizzata da tecnologie all’avanguardia e progettata con un approccio sostenibile, ci consente di presidiare un segmento produttivo ad alto contenuto tecnologico, incrementando la competitività del Gruppo e la capacità di rispondere in modo efficiente alle richieste del mercato globale.

“L’iniziativa ha beneficiato del sostegno finanziario e operativo di enti governativi e istituzioni finanziarie, tra cui Développement Économique Canada, Investissement Québec e Simest, in collaborazione con Banca Iccrea.

Mecaer, fortemente impegnata nell’innovazione continua, destina annualmente il 5% del proprio fatturato alla ricerca e sviluppo, con un’attenzione particolare all’applicazione di nuove tecnologie e allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia.

Questo impegno si concretizza, a partire dal 2024, con la presentazione di oltre 20 domande di brevetto, testimonianza della volontà di proteggere e valorizzare i risultati della ricerca interna.

Con una forza lavoro di 950 dipendenti e otto stabilimenti produttivi strategicamente distribuiti in Italia (Borgomanero, Monteprandone, Reggio Emilia), Stati Uniti (Philadelphia) e Canada (Laval), Mecaer Aviation Group continua a consolidare la sua posizione di leader globale nel settore aerospaziale, spinta dall’innovazione, dalla qualità e dalla centralità del cliente.