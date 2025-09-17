Novara, omicidio: individuato un secondo sospettato in fuga.

Le indagini della polizia di Novara hanno compiuto un’ulteriore svolta nell’inchiesta sull’efferato omicidio del giovane marocchino di 21 anni, tragicamente deceduto il 28 agosto in una strada cittadina a seguito di ferite da arma da fuoco al torace.

L’arresto del presunto autore del delitto, già in custodia cautelare, ha portato all’identificazione di un secondo individuo coinvolto, ora anch’egli ricercato.

Si tratta di un uomo di 27 anni, residente in territorio piemontese, la cui figura emerge da un’analisi meticolosa delle riprese video acquisite dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Le indagini suggeriscono che questo individuo abbia accompagnato il presunto assassino all’appuntamento fatale con la vittima, un incontro che ha avuto un esito brutale e inatteso.

Le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza mostrano chiaramente come, immediatamente dopo l’evento, l’uomo si sia allontanato rapidamente, fuggendo insieme al principale sospettato.

Questo elemento rafforza l’ipotesi di una sua partecipazione, seppur non ancora chiarita nel dettaglio, nelle dinamiche che hanno portato alla morte del giovane.

L’identificazione del secondo individuo apre nuove piste investigative, che ora si concentrano sulla sua possibile motivazione e sul ruolo preciso che ha svolto nella vicenda.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire il contesto sociale e le relazioni tra i tre giovani, al fine di comprendere le possibili ragioni alla base del conflitto e della sua culminazione violenta.

L’inchiesta, ancora in corso, mira a gettare luce su ogni aspetto della vicenda, ricostruendo non solo i fatti concreti, ma anche il clima che ha portato a questo drammatico episodio, e accertando la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

L’attenzione ora è rivolta all’arresto dell’indagato in fuga, e alla completa ricostruzione della sequenza degli eventi che hanno preceduto e seguito l’omicidio.