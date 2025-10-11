Novara, processo per omicidio: padre accusato, richiesta di giustizia riparativa.

A Novara si è inaugurato un processo di particolare delicatezza presso la Corte d’Assise, focalizzato sull’accusa di omicidio nei confronti di Edoardo Borghini, un uomo di 64 anni gravato da un atto violento che ha tragicamente interrotto la vita del figlio, Nicolò, di 34 anni.

L’evento, consumatosi il 19 gennaio a Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è manifestato come culmine di una disputa aspra, risolta con l’uso di un’arma da fuoco.

Borghini, attualmente in regime di arresti domiciliari presso un’abitazione familiare, si trova ad affrontare un iter giudiziario complesso, che promette di esaminare a fondo le dinamiche psicologiche e sociali che hanno portato a questo tragico epilogo.

L’udienza di apertura ha visto il legale dell’imputato, l’avvocato Gabriele Pipicelli, avanzare una richiesta strategica: l’ammissione del suo assistito a un programma di giustizia riparativa.

Questa procedura, riconosciuta come elemento potenzialmente attenuante, mira a favorire un percorso di riconciliazione tra l’imputato e le persone coinvolte nel dramma, stimolando la presa di coscienza delle proprie azioni e l’assunzione di responsabilità.

La Corte, accogliendo la richiesta, ha disposto che Borghini possa accedere a tale programma una volta conclusa la fase istruttoria del processo.

Questa fase sarà cruciale per ricostruire l’accaduto, attraverso la testimonianza di figure chiave: la moglie dell’imputato e la sorella di lei, presenti al momento dell’omicidio; altri familiari e congiunti, vicini di casa, il datore di lavoro della vittima e gli operatori di soccorso intervenuti sulla scena.

L’obiettivo è quello di acquisire una visione completa e sfaccettata degli eventi, andando oltre la mera cronologia dei fatti per sondare le motivazioni, i conflitti pregressi e le relazioni interpersonali che hanno contribuito a creare il contesto in cui la tragedia si è consumata.

L’atmosfera in aula è stata carica di emozione.

La moglie dell’omicida, anche madre della vittima, ha partecipato all’udienza, condividendo un momento di intenso commosso con il marito al termine della giornata.

Un gesto che, sebbene fragile, potrebbe indicare una volontà di affrontare il dolore e intraprendere un percorso di elaborazione del lutto.

Un elemento significativo è anche la decisione di Borghini di aver già provveduto a risarcire la moglie, cedendole la proprietà dell’abitazione condivisa.

Al contrario, i parenti più stretti della vittima, profondamente segnati dalla perdita, hanno espresso la volontà di non ricevere alcun risarcimento.

Il processo proseguirà con udienze programmate nei mesi di novembre e dicembre, segnando un percorso lungo e complesso, volto a fare luce su una vicenda che ha lasciato un segno profondo nella comunità novarese e che solleva interrogativi cruciali sulla gestione dei conflitti, la responsabilità individuale e il ruolo della giustizia nel processo di ricostruzione e di riconciliazione.

La decisione finale della Corte d’Assise determinerà il futuro di Edoardo Borghini e, al contempo, offrirà a tutti gli interessati la possibilità di affrontare il passato e guardare al futuro con la speranza di una nuova serenità.