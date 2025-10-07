Nuovi Talenti Musicali Piemontesi a Orsolina 28

Orsolina 28 Art Foundation si configura come scenario privilegiato per una serata dedicata alla nuova generazione di musicisti piemontesi, un’occasione per illuminare il futuro del panorama musicale regionale.

L’evento, frutto di una sinergia tra le Direzioni dei Conservatori di Alessandria, Cuneo e Novara, offre al pubblico un affascinante assaggio delle eccellenze nascenti, selezionate attraverso un rigoroso percorso di valutazione.

Questa iniziativa si inserisce all’interno del prestigioso progetto “Cherry Notes Series”, un elemento distintivo della stagione artistica di Orsolina28, volto a creare un ponte tra il percorso formativo dei giovani talenti e il mondo professionale.

“Cherry Notes Series”, nato nel 2021 per impulso dell’associazione Toret Artist Tre Sei Zero, celebra la sua quarta edizione, un traguardo significativo testimoniato da 110 concerti diffusi in tutta la regione e da 78 musicisti che hanno potuto esprimere il proprio potenziale.

Il progetto non si limita a offrire un palcoscenico, ma ambisce a un ruolo più ampio: quello di catalizzatore di talenti, di trampolino di lancio per carriere musicali.

In un’epoca in cui la frammentazione e la digitalizzazione tendono a erodere la centralità dell’esperienza musicale dal vivo, “Cherry Notes Series” risponde con un’offerta culturale accessibile e di alta qualità, promuovendo l’importanza della formazione musicale e incentivando la fruizione di concerti di musica classica e contemporanea.

La collaborazione con gli assessorati alla Cultura dei comuni piemontesi e con le associazioni del territorio è cruciale per il successo del progetto.

Si crea, di anno in anno, un’articolata rete di concerti itineranti che garantisce la circuitazione dei giovani musicisti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con differenti pubblici e di ampliare il proprio orizzonte artistico.

Questo approccio diffuso contribuisce a promuovere la cultura musicale in tutta la regione, rendendo l’arte accessibile a un pubblico più ampio e incentivando la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

L’iniziativa si pone, inoltre, come investimento nel futuro, sostenendo la formazione musicale e offrendo ai giovani musicisti la possibilità di acquisire esperienza e visibilità, elementi essenziali per il loro sviluppo professionale.

L’impegno di Orsolina 28 Art Foundation e dell’associazione Toret Artist Tre Sei Zero è quello di continuare a coltivare questi talenti, creando opportunità e sostenendo la crescita del panorama musicale piemontese, con l’obiettivo di contribuire a un futuro culturale ricco di innovazione e passione.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.