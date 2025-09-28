Rapina al compro oro a Novara: indagine a Milano e Pavia

Nel tessuto urbano di Novara, una vicenda intricata di rapina e indagine si è dipanata nell’autunno del 2024, scuotendo la tranquillità della comunità locale.

L’evento, che ha visto come vittima il proprietario di un compro oro, ha portato all’arresto di due individui, cittadini italiani di 35 e 22 anni, e all’indagine, in stato di libertà, di un ventenne ritenuto complice.

L’eco della vicenda risuona anche al di là dei confini novaresi, estendendosi al Milanese e alla provincia di Pavia, luoghi di residenza dei presunti responsabili.

La dinamica, ricostruita attraverso la testimonianza del commerciante, rivela un’azione premeditata e caratterizzata da una certa audacia.

Secondo quanto riferito, il proprietario del compro oro, rientrando a Novara dopo un viaggio a Milano – dove aveva consegnato oro da utilizzare in processi di fusione – fu improvvisamente bloccato da tre individui.

L’aggressione si manifestò con la violenta impedizione di scendere dal veicolo, un’azione fisica volta a ostacolare l’accesso all’abitacolo e facilitare la sottrazione dello zaino contenente circa ottomila euro in contanti.

La descrizione del veicolo utilizzato dai malviventi, una Jeep Renegade, fornì un elemento cruciale per le indagini.

La complessità del caso richiedeva un’indagine accurata e capillare, affidata alla squadra mobile della questura di Novara.

L’approccio investigativo non si è limitato all’acquisizione della testimonianza della vittima, ma ha incluso un’analisi dettagliata delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, un’approfondita verifica dei tabulati telefonici e un’attenta ricostruzione dei movimenti dei sospettati nel periodo antecedente e successivo alla rapina.

La vicenda solleva interrogativi non solo sulla sicurezza delle attività commerciali, ma anche sull’efficacia dei sistemi di prevenzione e sulla capacità di contrasto alla criminalità organizzata.

L’evento, inoltre, evidenzia come la mobilità e la capacità di spostamento dei criminali, spesso sfruttando veicoli di facile reperibilità, possano rendere più difficoltosa l’identificazione e l’arresto dei responsabili.

La rapina, al di là del danno economico subito dalla vittima, ha lasciato un segno di inquietudine nella comunità, alimentando un dibattito sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di implementare misure di sicurezza più efficaci per proteggere il tessuto socio-economico locale.

L’indagine prosegue, con l’obiettivo di accertare eventuali complicità e di ricostruire il quadro completo della rete criminale.