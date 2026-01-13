Ritorna la Piemonte: un gioiello a vapore per le Olimpiadi.

Il lago Maggiore ha riabbracciato un monumento vivente, la motonave Piemonte, dopo un intenso programma di restauro che ha restituito alla collettività un pezzo di storia industriale e un simbolo tangibile del patrimonio italiano.

Il ritorno in servizio del più antico piroscafo a vapore d’Italia, custode silenzioso di un secolo di navigazione, è stato celebrato ad Arona, in Novara, alla presenza del sottosegretario Alessandro Morelli, evento che si intreccia con l’imminente Olimpiade.

Il progetto di riqualificazione, un intervento complesso e delicato, ha richiesto un investimento di 3,9 milioni di euro e si è concentrato non solo sulla modernizzazione funzionale della motonave, un’impresa resa ancora più significativa il vincolo imprescindibile rappresentato dalla vigilanza della Soprintendenza, un’autorità garante della salvaguardia di un’im una testimonianza cruciale della mobilità lacustre del Novecento, il Piemonte, varato nel 1904 nei cantieri Escher Wyss di Zurigo, ha subito un restauro che ha abbracciato ogni aspetto, dalle fondamenta metalliche, con la sostituzione delle caldaie, fino alle finiture, passando per il rifacimento della timoneria e la riprogettazione dei ponti esterni.

Ogni dettaglio è stato curato con meticolosa attenzione, preservando i fregi e i rivestimenti originali, elementi che ne definiscono l’inconfondibile carattere storico e l’eleganza di un’epoca passata.

La concomitanza con le Olimpiadi non è un caso.

L’obiettivo primario è stato restituire alla comunità il Piemonte in un momento di massima visibilità, quando l’attenzione del mondo è rivolta all’Italia.

Mercoledì 14 gennaio, in un passaggio simbolico, la fiamma olimpica illuminerà il ponte di questo testimone del tempo, creando un’immagine suggestiva e duratura.

L’inclusione del lago Maggiore nel percorso della fiaccola rappresenta un’opportunità strategica per promuovere la bellezza e l’unicità di questo territorio, spesso oscurato dai riflettori puntati sui laghi più vicini alle sedi olimpiche.

Il Piemonte, con la sua storia e il suo fascino, diventa un ambasciatore naturale, capace di evocare un’immagine di Italia ricca di tradizioni e di innovazione.

Il sottosegretario Morelli ha sottolineato come questa iniziativa non sia solo un gesto celebrativo, ma un investimento a lungo termine per lo sviluppo socio-economico del lago Maggiore.

Si tratta di un catalizzatore di turismo, di opportunità di lavoro e di crescita per le comunità locali, un volano per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di un territorio di inestimabile valore.

La riscoperta e la valorizzazione di questo gioiello della navigazione a vapore si configurano, quindi, come un motore di crescita sostenibile e un contributo significativo al futuro del lago Maggiore.