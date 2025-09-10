Viaggio nel Tempo: Trenord Rivive l’Eleganza Ferroviaria Milano-Novara

Un Viaggio nel Tempo: Trenord Rivive l’Eleganza Ferroviaria tra Milano e NovaraDomenica 14 settembre, Trenord offre un’inedita opportunità di immersione nella storia ferroviaria italiana, inaugurando un viaggio straordinario a bordo di un treno storico che collegherà Milano e Novara.

Un’iniziativa che va oltre il semplice trasporto, configurandosi come un’esperienza sensoriale e culturale volta a riscoprire l’opulenza e il fascino di un’epoca passata.

Il convoglio, un autentico museo in movimento, è composto da carrozze di prima classe risalenti al 1924-1925, accuratamente restaurate per preservare l’originalità dei materiali e delle finiture.

L’arredamento, caratterizzato da sedili in velluto cardinale, pannelli in legno intarsiato e lampade a luce soffusa, evoca l’atmosfera di un’epoca in cui il viaggio a bordo del treno era un momento di piacere e raffinatezza, un rituale sociale tanto quanto un mezzo di spostamento.

La locomotiva, anch’essa completamente restaurata, testimonia l’evoluzione tecnologica e il design dell’epoca.

L’esperienza non si limita alla sola ammirazione del materiale rotabile.

Il personale di Trenord, vestito con divise d’epoca fedelmente ricostruite, accoglierà i passeggeri con un’ospitalità e un’eleganza che richiamano le tradizioni ferroviarie del passato, completando l’immersione nel contesto storico.

Il percorso domenicale prenderà il via da Milano Cadorna alle ore 9.40, con arrivo previsto a Novara Nord alle ore 12.10.

La sosta a Saronno, alle 10.30, permetterà di accogliere ulteriori passeggeri.

Un elemento particolarmente interessante sarà l’apertura di una carrozza, a Novara Nord, tra le 14.45 e le 15.30, dedicata alla visita libera da parte di appassionati e curiosi, senza necessità di prenotazione e ad accesso gratuito, un’ulteriore opportunità per avvicinarsi a questa testimonianza storica.

Il viaggio di ritorno, con partenza da Novara Nord alle 15.51, vedrà il convoglio giungere a Saronno alle 17.33 e a Milano Cadorna alle 18.49.

Per facilitare la partecipazione a questo evento unico, Trenord ha predisposto un biglietto speciale che include il viaggio sul treno storico Milano-Novara, unitamente al trasporto di andata e ritorno su treni regionali da qualsiasi località lombarda a Milano o Saronno, incentivando così un’ampia partecipazione.

Un gesto di attenzione verso le famiglie è rappresentato dall’accesso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire il valore del viaggio, non solo come mezzo di spostamento, ma come esperienza culturale e sociale, un ponte tra passato e presente, un omaggio all’ingegno umano e all’eleganza di un’epoca che non tramonta mai.