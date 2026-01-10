ASL Vco, droni per la sicurezza: un’innovazione per i lavoratori.

Per ottimizzare la vigilanza e garantire un livello di sicurezza elevato in contesti lavorativi complessi e spesso inaccessibili, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) del Verbano-Cusio-Ossola ha introdotto un’innovativa strategia di monitoraggio, equipaggiando il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) con tre droni dotati di avanzate capacità di rilevamento.

Questa decisione, resa pubblica dall’ASL stessa, segna un punto di svolta nell’approccio alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’impiego di questi sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR), comunemente chiamati droni, si focalizzerà principalmente sull’identificazione e la certificazione di non conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Lungi dall’essere una semplice formalità, questa iniziativa risponde a un’esigenza di controllo sempre più stringente in ambienti come cantieri edili, aree industriali, infrastrutture complesse e siti di lavoro in quota, dove l’accesso per l’ispezione tradizionale risulta difficoltoso, costoso o pericoloso.

La capacità di acquisire immagini ad alta risoluzione, video e dati volumetrici consente al SPRESAL di effettuare valutazioni del rischio in tempo reale, rilevando potenziali pericoli, anomalie strutturali, carenze nell’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e non conformità alle procedure operative standard.

I dati raccolti, accuratamente georeferenziati e archiviati, costituiscono una documentazione probatoria di elevata qualità, fondamentale per la prevenzione degli infortuni, la gestione delle responsabilità e l’eventuale applicazione di sanzioni amministrative.

“L’adozione di questa tecnologia rappresenta un investimento strategico per la nostra ASL e per l’intera comunità”, dichiara Francesco Cattel, Direttore Generale dell’ASL Vco.

“Non si tratta solamente di adempiere a un obbligo di legge, ma di promuovere una cultura della sicurezza proattiva, che metta al centro il benessere dei lavoratori e la sostenibilità delle imprese.

Un ambiente di lavoro sicuro non è solo un diritto, ma un fattore chiave per la produttività, la reputazione aziendale e la resilienza economica.

”L’introduzione dei droni nel sistema di vigilanza del SPRESAL non solo aumenta l’efficacia del controllo, ma riduce anche i costi operativi, minimizza i rischi per gli ispettori e permette di coprire un’area geografica più vasta.

Questa innovazione testimonia l’impegno dell’ASL Vco nell’adottare soluzioni all’avanguardia per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente lavorativo più sicuro, sano e produttivo per tutti.

L’iniziativa si pone inoltre come modello replicabile per altre realtà sanitarie che desiderano modernizzare e potenziare i propri servizi di prevenzione.