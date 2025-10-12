Bandiera palestinese sul campanile: un appello per pace e libertà a Verbania

Un gesto simbolico e potente ha interrotto la consueta quiete di Verbania: una bandiera palestinese, insolitamente collocata sul campanile della chiesa evangelica metodista in via Goffredo Mameli, si è eretta a testimone silenzioso di un sentimento diffuso.

L’immagine, nitida e visibile anche dalla sponda del lago, non era solamente un drappo colorato, ma un messaggio inciso con le parole “Pace e Libertà”, un appello universale che risuona in un momento storico di profonda crisi umanitaria.

L’iniziativa, concretizzatasi in risposta a una richiesta del comitato “Vb per la Palestina”, si inserisce all’interno di un presidio permanente avviato venerdì 3 ottobre.

Questo movimento locale, nato in un contesto di crescente preoccupazione per la situazione nel territorio palestinese, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una riflessione più ampia sulle cause profonde del conflitto.

Il presidio è stato concepito come un punto di riferimento costante, un luogo di incontro e di dialogo, in attesa del “Battello di Pace”.

Il Battello di Pace, giunto nel primo pomeriggio di oggi a Intra dopo aver percorso il lago Maggiore con partenza da Angera, incarna un ideale di speranza e riconciliazione.

La sua presenza a Verbania non è casuale: rappresenta un’occasione per sottolineare l’importanza della diplomazia, della comprensione reciproca e dell’impegno pacifico nella risoluzione delle controversie internazionali.

Il gesto della bandiera, posizionata in un luogo di culto e visibile a tutti, amplifica il messaggio di solidarietà e di sostegno al popolo palestinese, invocando la cessazione delle ostilità e la ricerca di una soluzione equa e duratura.

L’azione, pur nella sua semplicità, solleva interrogativi complessi sulla libertà di espressione, sul ruolo della religione nella politica e sulla responsabilità individuale nel promuovere la giustizia sociale.

Il campanile della chiesa metodista, da sempre simbolo di accoglienza e di apertura al dialogo interreligioso, si è trasformato in un palcoscenico per una rivendicazione pacifica, un invito alla riflessione sui valori fondamentali dell’umanità: la pace, la libertà, la dignità e la giustizia per tutti.

L’evento testimonia, inoltre, la crescente mobilitazione della società civile, desiderosa di contribuire, anche a livello locale, alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.