Furto con scasso nel Verbano: arrestato grazie a un tatuaggio

Nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola, i Carabinieri della locale stazione hanno condotto un’indagine che ha portato all’arresto di un giovane verbanese di 19 anni, sospettato di aver perpetrato un furto con scasso in un bar affacciato sul lungolago.

L’episodio, verificatosi a metà luglio, aveva causato un ingente danno economico, stimato in circa 2.000 euro, frutto dell’asportazione di denaro contante dal registratore di cassa.

L’arresto, frutto di un’attività investigativa mirata e metodica, si è avvalso di un elemento distintivo inatteso: un tatuaggio presente sul corpo del presunto responsabile.

Questo dettaglio, immortalato dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale, ha fornito un indizio cruciale per l’identificazione del ladro.

Le riprese mostrano chiaramente il momento in cui il giovane, agendo con apparente determinazione, forzava la saracinesca del bar, violando la proprietà privata e compromettendo la sicurezza del locale.

L’arrestato, ora detenuto in regime di custodia cautelare presso il carcere di Verbania, è gravato dall’accusa di furto aggravato, un reato che prevede pene più severe data la violazione delle proprietà e la natura del gesto.

Le indagini preliminari hanno inoltre rivelato che il giovane non risulta essere incensurato, ma vanta precedenti penali per reati che ledono sia l’incolumità personale che il patrimonio altrui, circostanza che aggrava ulteriormente la sua posizione.

Al di là dell’arresto, l’attività investigativa non si esaurisce.

I Carabinieri stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e confrontandole con altri episodi di furti simili verificatisi nella zona nelle settimane precedenti.

L’obiettivo è quello di accertare se il giovane agiva in solitudine o se faceva parte di un’organizzazione criminale più ampia, e se i furti possano essere collegati tra loro.

La professionalità e l’attenzione ai dettagli dimostrate dai militari sottolineano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e nella prevenzione della criminalità nel territorio verbanese, un impegno che si traduce in un servizio essenziale per la comunità.