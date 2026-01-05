Soccorso Alpino in Devero: Donna Ferita, Notte di Emergenza

Nel cuore della notte, quando il silenzio alpino si fa più profondo e le ombre si allungano tra le cime, si è acceso un segnale di soccorso.

La stazione di Baceno, sentinella del soccorso alpino nel Verbano-Cusio-Ossola, ha mobilitato i propri volontari in risposta a una chiamata proveniente dall’alpe Devero, una gemma incastonata nel territorio del Vallaro.

La situazione si è presentata particolarmente delicata: una donna di 57 anni, residente a Tradate, si è trovata ad affrontare un inatteso dramma.

La natura, in quella particolare congiuntura di condizioni meteorologiche avverse – una notte gelida, con la presenza di ghiaccio che imperlava i sentieri – si è manifestata in tutta la sua imprevedibilità.

Un passo falso, una scivolata improvvisa, e il terreno impervio ha risposto con una frattura alla caviglia.

L’intervento del soccorso alpino, un esempio tangibile di dedizione e professionalità, si è attivato immediatamente, poco prima delle 23:00.

La squadra, esperta nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti montani, ha operato con precisione e tempestività.

L’ambiente alpino, con le sue peculiarità di dislivello, scarsa illuminazione e potenziali pericoli insidiosi, richiede una preparazione specifica e un’attenta valutazione del percorso più sicuro.

I volontari, armati di esperienza e attrezzature adeguate, hanno affrontato il percorso, superando ostacoli e mitigando i rischi.

L’operazione di recupero, protrattasi per circa novanta minuti, ha richiesto un lavoro di squadra impeccabile e una profonda conoscenza del territorio.

La coordinazione tra i soccorritori, la valutazione continua delle condizioni ambientali e la gestione delle comunicazioni sono state cruciali per il successo dell’intervento.

La donna, strettamente monitorata durante l’evacuazione, è stata infine affidata alle cure del personale medico a bordo dell’ambulanza, pronto a garantire un’assistenza medica specialistica.

Questo episodio, seppur fortunatamente concluso con successo, sottolinea l’importanza fondamentale del soccorso alpino e la necessità di una preparazione adeguata per chiunque si avventuri in montagna, soprattutto in periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche variabili e imprevedibili.

È un monito a rispettare la montagna, a non sottovalutare i suoi pericoli e a essere sempre preparati ad affrontare l’inaspettato.