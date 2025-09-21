Torino per Gaza: 30mila in piazza, un grido di speranza e rabbia

Un’onda di sdegno e determinazione ha travolto Torino, con una partecipazione popolare che ha superato le aspettative: trenta mila persone provenienti da ogni provincia piemontese e dalle aree limitrofe, da Verbania al Canavese, dalla Val Susa alla provincia di Cuneo, hanno convergono in una manifestazione che testimonia un sentimento di profonda inquietudine e rifiuto.

L’evento, promosso dal Coordinamento Torino per Gaza, rappresenta un monito per le istituzioni e un grido di speranza per il popolo palestinese.

La cifra di adesioni, in netto contrasto con l’apatia o la distanza mostrata dai rappresentanti politici eletti, evidenzia un divario incolmabile tra le istanze del popolo e le scelte deliberative di Palazzo Madama.

Il recente voto contrario alla discussione di una mozione volta a sospendere accordi economici, di ricerca e diplomatici con Israele, ha acuito la percezione di un sistema politico sordo alle reali preoccupazioni dei cittadini.

Il Coordinamento Torino per Gaza denuncia apertamente come il Piemonte, e l’Italia in generale, siano complici di una dinamica genocida.

Non si tratta solo di un conflitto geograficamente distante, ma di una responsabilità che affonda le radici in meccanismi economici e politici corrotti da interessi occulti.

La sofferenza del popolo palestinese è il prezzo pagato per la perpetuazione di un sistema che mira a realizzare un progetto espansionistico, riducendo i palestinesi a una condizione di servitù nella loro stessa terra.

La manifestazione non si configura come un’azione di liberazione altrui, ma come un’opportunità di liberazione reciproca: è la resistenza palestinese, con il suo esempio di coraggio e dignità, a ispirare e a liberare i partecipanti.

L’obiettivo non è criticare un singolo governo, quello di Netanyahu, ma smantellare le fondamenta ideologiche e strutturali del sionismo, giudicato responsabile di una politica di arroganza e violenza.

La connessione virtuale con la Flotilla diretta verso Gaza ha richiamato l’attenzione sulla cruciale importanza del supporto popolare, elemento vitale per la riuscita di questa iniziativa umanitaria.

Il coordinamento ha ribadito l’urgenza di una mobilitazione massiccia attraverso lo sciopero generale del 22 settembre, un atto di disobbedienza civile volto a interrompere la catena di approvvigionamento bellico che alimenta il conflitto.

Si sottolinea che, in assenza di un intervento governativo in grado di fermare questa spirale di violenza, la responsabilità di agire ricade direttamente sulle coscienze e sulle azioni dei cittadini.