Lavori ferroviari Novara-Vercelli: modifiche al servizio e bus sostitutivi

Interventi di modernizzazione ferroviaria tra Novara e Vercelli: impatti sulla circolazione e servizi sostitutiviIn una visione di continuo miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, Trenitalia ha annunciato importanti lavori di potenziamento tecnologico previsti tra le stazioni di Novara e Vercelli, programmati per sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Questi interventi, cruciali per l’evoluzione del sistema ferroviario, mirano all’implementazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), un protocollo di segnalamento e controllo della circolazione dei treni all’avanguardia, volto a incrementare la sicurezza, l’efficienza e la capacità della rete.

L’introduzione dell’ERTMS rappresenta un investimento strategico a lungo termine, destinato a migliorare la gestione del traffico ferroviario, ottimizzando i tempi di percorrenza e aumentando la capacità di trasporto, elementi essenziali per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile.

L’adozione di questo sistema, progressivamente esteso a tutta la rete nazionale, consente una gestione più precisa e flessibile dei treni, riducendo i rischi di incidenti e massimizzando l’utilizzo delle risorse infrastrutturali.

Per minimizzare l’impatto di questi lavori sulla mobilità dei passeggeri e garantire la continuità del servizio, Trenitalia ha predisposto un complesso piano di riorganizzazione del traffico.

In particolare, saranno attivati servizi di trasporto sostitutivo con autobus dedicati per coprire il tratto ferroviario compreso tra Novara e Vercelli, interessando direttamente le linee Torino-Milano e Ivrea/Chivasso-Novara.

Questa soluzione alternativa, benché temporanea, è stata attentamente studiata per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

I treni Intercity Notte 797 (direzione Salerno) e 798 (direzione Torino), operanti tra Torino Porta Nuova e Salerno, subiranno delle modifiche operative.

Il treno 797 anticiperà la partenza e sarà deviato attraverso la tratta Alessandria, con conseguente soppressione di alcune fermate intermedie.

Analogamente, il treno 798 sarà deviato tramite Alessandria, con soppressione di fermate e posticipo dell’orario di arrivo.

Queste variazioni sono necessarie per consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Si segnala che l’orario dei bus sostitutivi potrebbe subire variazioni in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibili aumenti dei tempi di percorrenza.

Pertanto, si raccomanda vivamente ai viaggiatori di pianificare attentamente il proprio viaggio, consultando i canali di informazione di Trenitalia e valutando l’eventuale riprogrammazione del percorso.

È inoltre importante considerare che il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia (ad eccezione dei cani da assistenza) non è consentito sui bus sostitutivi, al fine di garantire la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri.

I canali di acquisto dei biglietti sono stati aggiornati per riflettere le modifiche al servizio, e i viaggiatori sono invitati a consultare il sito web di Trenitalia, l’app MyTrenitalia o le biglietterie per informazioni dettagliate e aggiornate sugli orari e le modalità di viaggio.

L’impegno di Trenitalia è quello di fornire un servizio efficiente e sicuro, minimizzando gli inconvenienti e massimizzando la soddisfazione dei propri clienti.