Nuovo Rock a Vercelli: Rinnovamento per il Trasporto Regionale

La stazione di Vercelli è stata teatro oggi di un significativo evento per il trasporto ferroviario regionale piemontese: la consegna del trentunesimo treno Rock a doppio piano, un tassello fondamentale nel piano di ammodernamento del servizio ferroviario metropolitano e regionale.

L’arrivo di questa nuova unità trainante eleva a sessantaquattro il numero di treni di ultima generazione immessi in servizio, all’interno di un programma complessivo che prevede l’introduzione di settantauno veicoli, per un investimento di circa un miliardo di euro, frutto di un accordo strategico tra Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato), la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione locale e ferroviaria, tra cui il sindaco Roberto Scheda, l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, la presidente dell’Agenzia per la Mobilità Cristina Bargero, e il direttore regionale Piemonte di Trenitalia, Giuseppe Falbo.

Le loro dichiarazioni hanno sottolineato l’impegno congiunto verso un servizio più efficiente e centrato sulle esigenze dei passeggeri.

L’assessore Gabusi ha esplicitamente dichiarato come l’introduzione di questi nuovi treni rappresenti un atto di priorità verso l’utenza e il personale, puntando a elevare gli standard di performance e comfort del viaggio.

La scelta di Vercelli come location per la presentazione non è casuale, ma simboleggia l’attenzione della Regione verso il tessuto territoriale e la volontà di restituire al territorio un servizio di trasporto pubblico di qualità superiore.

Nonostante i disagi ancora in essere, riconosce Gabusi, l’impegno a migliorare costantemente il servizio rimane saldo.

Giuseppe Falbo ha ripercorso il percorso di riqualificazione della rete ferroviaria regionale, ammettendo la necessità di un intervento mirato in passato.

Ha enfatizzato lo sforzo continuo volto al miglioramento della linea, non solo attraverso l’introduzione di nuovi mezzi, ma anche attraverso un attento piano di manutenzione della flotta esistente.

L’impegno è concreto: nei prossimi mesi, tra marzo e ottobre, saranno consegnati ulteriori sette treni a doppio piano, culminando in un rinnovamento completo della linea regionale, riconosciuta come una delle più strategiche e importanti d’Italia.

L’iniziativa rappresenta un investimento significativo nel futuro della mobilità piemontese, con l’obiettivo di offrire un servizio più sostenibile, moderno e rispondente alle aspettative dei cittadini.