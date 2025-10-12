Piemonte in Produzione: Scopri l’Eccellenza Industriale Regionale

Piemonte in Produzione: Un Viaggio nel Cuore dell’Industria InnovativaRitorna, con rinnovato vigore, “Piemonte in Produzione”, l’iniziativa che apre le porte del tessuto industriale regionale, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Dal 23 al 25 ottobre, un’occasione irripetibile per scoprire l’eccellenza manifatturiera che anima il Piemonte, un territorio storicamente votato alla produzione di beni di qualità e all’avanguardia tecnologica.

Quest’edizione, la sesta di una tradizione consolidata, va oltre la semplice visita aziendale: è un invito a comprendere il valore intrinseco della produzione, a entrare in contatto diretto con chi crea innovazione e a testimoniare l’evoluzione di un sistema economico che guarda al futuro.

Ben centocinquanta aziende, distribuite capillarmente in tutta la regione, spalancheranno le loro porte, offrendo uno spaccato diversificato delle filiere produttive che definiscono l’identità del Piemonte: dall’aerospazio, settore di punta, all’automotive, dal dinamico mondo del tessile all’agrolimentare, con le sue tradizioni millenarie, dalla meccatronica, motore di progresso, alla chimica e farmaceutica, custodi della salute, fino ai servizi avanzati, sempre più cruciali.

La distribuzione geografica, con particolare concentrazione nel Torinese (78 aziende) e nel Cuneese (20), riflette la varietà e la ricchezza del panorama industriale piemontese.

La prenotazione, essenziale per accedere alle visite guidate, sarà possibile dal 14 al 22 ottobre attraverso il sito web dedicato www.fabbricheapertepiemonte.it, dove è disponibile un catalogo dettagliato con descrizioni delle attività proposte e informazioni logistiche indispensabili.

Con un totale di 16.100 posti disponibili, l’entusiasmo del pubblico è palpabile.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea con forza l’importanza strategica dei fondi europei, un propulsore fondamentale per la crescita e la competitività del sistema produttivo regionale.

“Questa iniziativa,” afferma, “è un modo tangibile per dimostrare come le opportunità offerte dall’Unione Europea stiano trasformando la nostra industria, rendendola più efficiente, innovativa e sostenibile.

” Gli assessori Andrea Tronzano e Matteo Marnati aggiungono che l’apertura delle aziende rappresenta un’occasione per valorizzare il know-how manifatturiero piemontese, promuovendo la cultura dell’innovazione attraverso l’esperienza diretta e la condivisione di competenze.

“Piemonte in Produzione”, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), si configura non solo come un evento di divulgazione, ma anche come un’occasione per illustrare come le risorse europee vengano impiegate per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

Oltre il 40% delle aziende partecipanti ha infatti beneficiato delle misure FESR, destinando investimenti significativi all’efficientamento energetico, all’innovazione di processi, alla riqualificazione di edifici e macchinari, all’accesso al credito e al sostegno della ricerca e sviluppo.

Questi investimenti, per un valore complessivo superiore ai 73 milioni di euro, testimoniano l’impegno congiunto del settore pubblico e privato nel rafforzare la competitività e la sostenibilità del comparto industriale piemontese, proiettandolo verso un futuro di eccellenza e progresso.

È un percorso di crescita condivisa, che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni, per costruire un Piemonte più prospero e all’avanguardia.