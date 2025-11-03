Torino, sesta in Italia per denunce: un campanello d’allarme.

Torino si posiziona, nel 2024, al sesto posto in Italia per incidenza di denunce relative a reati, un dato che solleva interrogativi sulle dinamiche sociali ed economiche che caratterizzano la città e, più in generale, il Piemonte.

L’analisi dei dati forniti dalla banca dati interforze, pubblicati in esclusiva, rivela un quadro complesso, con variazioni significative tra le province e una crescita complessiva, seppur modesta, rispetto all’anno precedente.

L’incidenza di 5.827,6 denunce ogni 100.000 abitanti a Torino, con un aumento del 2,72%, non è semplicemente una statistica.

Essa riflette, potenzialmente, una serie di fattori interconnessi: una maggiore efficienza nella denuncia dei reati (un aumento della fiducia nelle forze dell’ordine e nei sistemi giudiziari), cambiamenti demografici, disuguaglianze socioeconomiche, o persino un’alterazione nella percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

L’elevato numero di denunce per danneggiamenti, truffe informatiche e furti con strappo evidenzia aree di vulnerabilità specifica che richiedono un’attenzione mirata da parte delle istituzioni.

L’alto tasso di danneggiamenti, ad esempio, potrebbe indicare problemi di degrado urbano, mancanza di spazi di aggregazione giovanile o una generale crisi di valori all’interno della comunità.

La crescente sofisticazione delle truffe informatiche segnala la necessità di una maggiore alfabetizzazione digitale e di strategie di prevenzione più efficaci.

L’analisi delle province piemontesi offre una prospettiva più articolata.

Alessandria e Novara, con indici leggermente inferiori a Torino, mostrano una relativa stabilità, mentre Biella e Asti registrano incrementi marginali.

Tuttavia, è la situazione di Vercelli a destare particolare preoccupazione.

Sebbene si collochi a metà classifica per l’incidenza generale dei reati, emerge come terza provincia italiana per la frequenza dei reati di prostituzione e pornografia minorile, un dato gravissimo che richiede un’indagine approfondita e interventi di contrasto immediati e mirati, coinvolgendo anche le organizzazioni del terzo settore e i servizi sociali.

La posizione di Verbano-Cusio Ossola, in coda alla classifica, non deve essere interpretata come un segnale di sicurezza, ma piuttosto come una potenziale sottovalutazione dei problemi esistenti, magari legata a una minore propensione alla denuncia o a difficoltà nell’accesso alla giustizia.

La provincia di Cuneo, con il tasso più basso, presenta comunque un incremento, suggerendo che la criminalità, seppur in forma meno evidente, è in crescita anche nelle aree meno densamente popolate.

L’interpretazione di queste statistiche non può prescindere da una riflessione più ampia sulle cause profonde della criminalità.

Disoccupazione, marginalizzazione sociale, carenza di servizi di supporto, fragilità del tessuto familiare e la percezione di impunità sono tutti fattori che possono contribuire ad alimentare la criminalità.

Un approccio efficace alla prevenzione e al contrasto deve necessariamente coinvolgere un’azione sinergica tra forze dell’ordine, istituzioni, organizzazioni sociali e cittadini, promuovendo una cultura della legalità e offrendo opportunità di riscatto sociale.

La raccolta e l’analisi di dati disaggregati, che tengano conto delle specificità territoriali e delle fasce di popolazione più vulnerabili, sono strumenti indispensabili per orientare le politiche di sicurezza e per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti i cittadini piemontesi.