A Rivoli la Festa dello Sport raddoppia

Open Day nelle sedi delle Associazioni il 13 settembre e grande evento in piazza il 14 settembre

La tradizionale Festa dello Sport di Rivoli si rinnova e raddoppia. L’edizione 2025 introduce una novità assoluta: accanto alla giornata in piazza, che da anni rappresenta un momento di festa e aggregazione per la città, debutta l’Open Day della Festa dello Sport, un’iniziativa pensata per aprire le porte delle associazioni sportive e favorire un contatto diretto con cittadini e famiglie.

Sabato 13 settembre 2025 – Open Day

Dalle ore 9.00 alle 19.00 le associazioni sportive rivolesi accoglieranno il pubblico presso le proprie sedi. Sarà l’occasione per conoscere le diverse discipline, incontrare istruttori e atleti e sperimentare gratuitamente le attività proposte.

Domenica 14 settembre dalle ore 10.30 alle 19.30, piazza Aldo Moro si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, con stand, dimostrazioni, esibizioni e la possibilità di cimentarsi in numerose discipline: atletica, basket, pallavolo, danza, ginnastica, arti marziali, calcio, rugby, tennis, padel e molte altre. La giornata culminerà con la premiazione dei migliori atleti dell’anno che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello provinciale, reginale e nazionale.

La doppia iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport della Città di Rivoli e dal Consorzio TurismOvest, in collaborazione con le associazioni sportive locali. L’obiettivo è favorire la diffusione della pratica sportiva tra cittadini di tutte le età, valorizzando il ruolo educativo, sociale e aggregativo dello sport.

“Lo sport è per tutti – afferma il Sindaco Alessandro Errigo – e a Rivoli vogliamo dimostrarlo anche con due giornate speciali. Dall’Open Day alle palestre fino alla grande Festa in piazza, ci sarà spazio per provare, divertirsi e stare insieme. È il modo migliore per far crescere i nostri ragazzi e rafforzare la comunità”.

Per prendere parte alle attività presso le Associazioni presenti sul territorio è sufficiente consultare la lista delle sedi e gli orari messi a disposizione al link seguente:

https://www.comune.rivoli.to.it/Vivere-il-comune/Eventi/Open-Day-Festa-dello-Sport-2025