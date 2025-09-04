La storia dei Rally alla Festa di San Grato

Nell’ambito della Festa di San Grato in programma a Rivoli nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre, organizzata dal Comitato di Quartiere Tetti Neirotti e patrocinata da Città di Rivoli con la collaborazione di TurismOvest, è in programma, domenica 14 settembre, una giornata all’insegna dei motori e della passione per i Rally.

Presso il “Parco dei Sogni” con accesso dal parcheggio di Strada Moncalieri 2, alle ore 10,00 prenderà il via: “La Storia nel Mondo dei Rally” , curato da Enrico Zanellato con le sue “Pillole Motoristiche”. Un viaggio nel tempo, reso possibile grazie alla presenza di persone ed auto iconiche, quali i fratelli Baldi e altri ospiti delle storiche OFFICINE ABARTH, che racconteranno sul palco la storia dei Rally. I visitatori potranno ammirare da vicino bolidi da corsa come Lancia Stratos, 124 Abarth, Lancia Delta Integrale fino a vetture più recenti.

Info sugli appuntamenti in programma a Tetti Neirotti al link