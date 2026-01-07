Acca Larentia: Commemorazione Divisa tra Memoria e Contestazione

Il 7 gennaio ad Acca Larentia, un luogo segnato da una violenza che continua a riverberarsi nel tempo, si è rinnovato il rituale commemorativo per Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, caduti nell’agguato del 1978 e negli scontri successivi.

La cerimonia, che vede la partecipazione di centinaia di militanti di CasaPound e di altre organizzazioni di destra, si è articolata attorno al reiterato grido evocativo, accompagnato dal saluto romano, un gesto che incarna un’identità politica e un’interpretazione storica profondamente controversa.

L’area attorno alla sezione di Acca Larentia si è configurata come un palcoscenico di memoria polarizzata.

A breve distanza, lungo l’Appia Nuova, un contro-presidio antifascista, composto da collettivi autonomi e studenti, ha espresso la propria opposizione, creando una frattura palpabile nel tessuto urbano.

Questo contrasto non è semplicemente una questione di presenza fisica, ma riflette una divergenza radicale sull’interpretazione degli eventi del ’78 e sulla legittimità delle ideologie che vi sono associate.

La commemorazione non si è limitata a una mera rievocazione del passato.

La partecipazione di figure di spicco come Roberto Fiore, storico leader di Forza Nuova, e la presenza massiccia di militanti di CasaPound, testimoniano un tentativo di riappropriazione simbolica del luogo e di rivendicazione di una narrazione storica alternativa.

L’atto commemorativo si configura, in questo senso, come un’affermazione identitaria, un richiamo a valori e ideali che, per l’antagonista, rappresentano una negazione dei principi democratici.

L’evento solleva interrogativi complessi sulla gestione della memoria collettiva, sul ruolo delle commemorazioni politiche e sulla necessità di un dialogo costruttivo, anche quando le posizioni sono profondamente contrastanti.

La persistenza di tali manifestazioni, a distanza di decenni, indica una ferita ancora aperta, un bisogno inespresso di riconciliazione e di una comprensione più profonda delle radici della violenza politica che ha segnato la storia italiana.

La commemorazione ad Acca Larentia, dunque, non è solo un ricordo del passato, ma un monito costante per il futuro, un appello a vigilare affinché simili tragedie non si ripetano.

La sua natura contestata ne fa un potente simbolo di divisione, ma anche, paradossalmente, un punto di partenza, seppur difficile, per un confronto necessario.