Acca Larentia: Memoria, Ricerca della Verità e Appello all’Unità Nazionale

La commemorazione della strage di Acca Larentia, un macigno nella coscienza collettiva italiana, si è rinnovata in un contesto di profonda riflessione e appello all’unità nazionale.

Il 7 gennaio 1978, Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni, giovani segnati da ideologie in conflitto, persero la vita in un atto di violenza che ancora oggi lascia aperta una ferita nel tessuto sociale.

La presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme a figure istituzionali come Fabio Rampelli e Federico Mollicone, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare e di perseguire la verità.

L’atto commemorativo, con il deposito di corone di fiori all’Appio Latino, luogo simbolo di quell’epoca tormentata, ha evocato il dolore e l’incompiutezza di una ricerca della verità mai pienamente realizzata.

La persistente assenza degli artefici di questa barbarie, nonostante i decenni trascorsi, è un monito sulla fragilità della giustizia e sulla necessità di un impegno costante per la sua attuazione.

Le manifestazioni spontanee, come i poster apparsi nelle vie limitrofe con messaggi che richiamano la memoria dei caduti e la necessità di un presente di vigilanza, riflettono la persistente carica emotiva di questo evento storico.

La domanda posta dalla stampa riguardo ai possibili significati politici di tali manifestazioni ha ricevuto una risposta che ne sottolineava l’innocua e primordiale natura di celebrazione e ricordo.

L’auspicio di Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio, di dedicare una targa toponomastica istituzionale ai tre giovani, in parallelo alla memoria di Valerio Verbano, un altro drammatico esempio di vittima della violenza politica, esprime un desiderio di costruire una memoria condivisa e comunitaria.

Tale memoria non dovrebbe limitarsi alle vittime di una sola fazione politica, ma abbracciare tutte le vittime degli “Anni di Piombo”, inclusi i militanti di ogni colore politico e gli uomini delle Forze dell’Ordine caduti in quegli anni.

La strage di Acca Larentia rappresenta un capitolo oscuro della storia italiana, un monito contro la violenza ideologica e un appello all’importanza della riconciliazione e della costruzione di una memoria collettiva che possa contribuire a prevenire future tragedie.

La ricerca della verità e la promozione di una cultura della legalità e del rispetto democratico rimangono imperativi inderogabili per il futuro del Paese.

Il silenzio e l’oblio non sono opzioni possibili.

La memoria, al contrario, deve essere coltivata e trasmessa alle nuove generazioni, affinché possano comprendere appieno le conseguenze devastanti dell’odio e della violenza.