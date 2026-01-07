Acca Larenzia: 48° anniversario, una ferita ancora aperta.

Il 4 agosto segna un anniversario gravido di dolore e riflessione: il quarantaottavo anniversario della strage di Acca Larenzia.

Un evento che incrina la coscienza nazionale e ci impone un esame profondo del nostro passato, un passato macchiato da una violenza politica insensata e da una radicalizzazione ideologica che ha portato alla perdita di vite innocenti.

Franco, Francesco e Stefano, le vittime di quella tragedia, non sono solo nomi scolpiti nella memoria collettiva, ma simboli di una ferita ancora aperta nel tessuto sociale italiano.

La strage di Acca Larenzia, come altre nefaste vicende di quegli anni, rappresenta un capitolo oscuro della nostra storia, un periodo in cui l’intolleranza e la polarizzazione hanno dilagato, alimentando un clima di paura e di rabbia.

La spirale di violenza, in cui si scontravano ideologie contrastanti, ha generato un’escalation di atti criminali, erodendo i valori democratici e minando la fiducia nelle istituzioni.

Oggi, di fronte a un panorama globale segnato da conflitti e tensioni, la memoria di Acca Larenzia assume un significato ancora più pregnante.

Le immagini di guerre lontane, le crescenti forme di estremismo e le nuove sfide alla convivenza civile ci ricordano quanto sia fragile il confine tra espressione del dissenso e aggressione, tra dibattito costruttivo e odio strisciante.

L’incapacità di ascoltare il dissenso, la tendenza a demonizzare chi la pensa diversamente, la repressione delle opinioni minoritarie: tutti questi fenomeni rappresentano campanelli d’allarme che non possiamo ignorare.

La pacificazione nazionale, auspicata con forza, non è un mero esercizio di retorica, ma un processo complesso che richiede un impegno costante e condiviso.

Significa, innanzitutto, onorare la memoria delle vittime, senza distinzioni ideologiche, riconoscendo la loro umanità e il valore della loro vita.

Significa, inoltre, promuovere una cultura della memoria che stimoli la riflessione critica e l’educazione alla legalità.

Significa, infine, costruire ponti tra le diverse sensibilità, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca.

Custodire la memoria di Acca Larenzia non è solo un dovere verso il passato, ma anche un investimento per il futuro.

Significa tramandare alle nuove generazioni i valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto delle diversità.

Significa educare alla responsabilità, incoraggiando i giovani a diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci di contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza.

La libertà di pensiero, il diritto alla dissidenza, la possibilità di esprimere le proprie idee senza timore di ritorsioni: questi sono i pilastri di una società democratica che non può rinnegare le proprie radici e che deve guardare al futuro con speranza e determinazione.

L’eredità di Acca Larenzia ci impone di scegliere, ogni giorno, la via del dialogo, della convivenza civile e della difesa dei valori che ci rendono una nazione libera e democratica.