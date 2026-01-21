cityfood
cityeventi
sabato 24 Gennaio 2026
Roma Cronaca

Aggressione a Roma: la scuola Winckelmann sotto shock.

Redazione Roma
Redazione Roma

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la comunità scolastica della Winckelmann, istituto di istruzione secondaria di primo grado situato nelle immediate vicinanze di Piazza Bologna, a Roma.
Un giovane studente, tredicenne, è stato vittima di un’aggressione fisica da parte di un compagno di classe, praticante di pugilato, in un contesto che solleva interrogativi profondi sulle dinamiche relazionali tra i giovani e sulla gestione delle frustrazioni adolescenziali.
La dinamica, verificatasi all’immediato termine dell’orario scolastico, ha visto il giovane aggredito con una serie di percosse, senza che tra i due studenti esistesse una pregressa conoscenza.
Le testimonianze di altri genitori, diffuse attraverso canali informali, dipingono un quadro preoccupante: l’aggressore sarebbe già noto per un comportamento caratterizzato da eccessiva impulsività e per manifestazioni di problematiche emotive che potrebbero configurarsi come atteggiamenti “borderline”, suggerendo un possibile disagio psicologico sottostante.

L’intervento tempestivo di un genitore, presente sul posto, ha permesso di interrompere l’aggressione e di gestire l’emergenza.

La dirigente scolastica, Enrica Grigoli, ha prontamente attivato un protocollo di risposta, esprimendo la ferma volontà di tutelare l’incolumità e il benessere di tutti gli studenti, docenti e personale scolastico.
La comunicazione alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con la massima attenzione e competenza.
La Winckelmann si configura come un luogo di formazione non solo intellettuale, ma anche civica, un presidio di legalità e un ecosistema relazionale fondato sul dialogo costruttivo e il rispetto reciproco.

La scuola, in questo momento delicato, si impegna a investigare a fondo le cause dell’aggressione, analizzando il contesto relazionale e le possibili fragilità individuali.
Un procedimento istruttorio interno è già in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le responsabilità.
In segno di urgenza e per garantire una risposta tempestiva e condivisa, è stato convocato un Consiglio di Classe straordinario, un momento di confronto e riflessione collettiva che coinvolgerà studenti, genitori e docenti.

L’episodio mette in luce la necessità di rafforzare l’attenzione alla prevenzione del bullismo e delle dinamiche aggressive, promuovendo attività di educazione emotiva e di gestione dei conflitti.
Si rende altresì cruciale favorire un clima scolastico inclusivo e accogliente, dove ogni studente possa sentirsi sicuro e valorizzato.

L’impegno della scuola, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, mira a trasformare questo evento negativo in un’opportunità di crescita e di miglioramento continuo, consolidando i valori di legalità, rispetto e responsabilità che costituiscono il fondamento della comunità scolastica.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap