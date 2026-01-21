Aggressione a Roma: la scuola Winckelmann sotto shock.

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la comunità scolastica della Winckelmann, istituto di istruzione secondaria di primo grado situato nelle immediate vicinanze di Piazza Bologna, a Roma.

Un giovane studente, tredicenne, è stato vittima di un’aggressione fisica da parte di un compagno di classe, praticante di pugilato, in un contesto che solleva interrogativi profondi sulle dinamiche relazionali tra i giovani e sulla gestione delle frustrazioni adolescenziali.

La dinamica, verificatasi all’immediato termine dell’orario scolastico, ha visto il giovane aggredito con una serie di percosse, senza che tra i due studenti esistesse una pregressa conoscenza.

Le testimonianze di altri genitori, diffuse attraverso canali informali, dipingono un quadro preoccupante: l’aggressore sarebbe già noto per un comportamento caratterizzato da eccessiva impulsività e per manifestazioni di problematiche emotive che potrebbero configurarsi come atteggiamenti “borderline”, suggerendo un possibile disagio psicologico sottostante.

L’intervento tempestivo di un genitore, presente sul posto, ha permesso di interrompere l’aggressione e di gestire l’emergenza.

La dirigente scolastica, Enrica Grigoli, ha prontamente attivato un protocollo di risposta, esprimendo la ferma volontà di tutelare l’incolumità e il benessere di tutti gli studenti, docenti e personale scolastico.

La comunicazione alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con la massima attenzione e competenza.

La Winckelmann si configura come un luogo di formazione non solo intellettuale, ma anche civica, un presidio di legalità e un ecosistema relazionale fondato sul dialogo costruttivo e il rispetto reciproco.

La scuola, in questo momento delicato, si impegna a investigare a fondo le cause dell’aggressione, analizzando il contesto relazionale e le possibili fragilità individuali.

Un procedimento istruttorio interno è già in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le responsabilità.

In segno di urgenza e per garantire una risposta tempestiva e condivisa, è stato convocato un Consiglio di Classe straordinario, un momento di confronto e riflessione collettiva che coinvolgerà studenti, genitori e docenti.

L’episodio mette in luce la necessità di rafforzare l’attenzione alla prevenzione del bullismo e delle dinamiche aggressive, promuovendo attività di educazione emotiva e di gestione dei conflitti.

Si rende altresì cruciale favorire un clima scolastico inclusivo e accogliente, dove ogni studente possa sentirsi sicuro e valorizzato.

L’impegno della scuola, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, mira a trasformare questo evento negativo in un’opportunità di crescita e di miglioramento continuo, consolidando i valori di legalità, rispetto e responsabilità che costituiscono il fondamento della comunità scolastica.