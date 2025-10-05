domenica 5 Ottobre 2025
Aggressione a Roma: Violenza e Cori Fascisti al Bar Allo Statuto

Redazione Aosta

La serata romana, culminata con un episodio di inaccettabile violenza in prossimità di Piazza Vittorio Emanuele, ha lasciato un’amara scia di preoccupazione e sgomento.
La giornata, iniziata con una manifestazione pro-Palestina caratterizzata da un’ampia partecipazione e un’atmosfera di pacifica espressione del dissenso, si è tragicamente contratta in un’aggressione inattesa e premediata.
Un gruppo di individui, la cui identità è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, ha interrotto il rientro dei manifestanti, precedentemente impegnati nel corteo.

L’azione aggressiva, contraddistinta dall’utilizzo di bastoni e dalla copertura dei volti con caschi, suggerisce una preparazione e un intento deliberato a creare scompiglio e a intimidire.
La rapidità con cui il gruppo si è disperso all’arrivo della polizia complica le operazioni di identificazione e di ricostruzione accurata della dinamica.

L’episodio ha colpito duramente il bar “Allo Statuto”, un punto di riferimento nella zona, noto per la sua vocazione all’inclusione e al dialogo.

Il racconto diffuso attraverso i canali social del locale evidenzia come l’iniziale clima di festa e partecipazione si sia bruscamente trasformato con l’irruzione di un gruppo che intonava cori di matrice fascista.

La risposta pacifica e ferma della clientela, espressione di valori di rispetto e di accoglienza, è stata inaspettatamente accolta con violenza fisica.

Il titolare ha denunciato l’aggressione a un dipendente, i danni subiti alla porta d’ingresso e agli arredi, sottolineando con forza la condanna di qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica o verbale.
L’aggressione al bar “Allo Statuto” rappresenta un attacco diretto non solo ai suoi frequentatori e dipendenti, ma anche ai principi di apertura, di incontro e di reciproco rispetto che ne costituiscono l’identità fondante.

Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla crescente polarizzazione sociale e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione e di risposta a fenomeni di intolleranza e di violenza.

Le indagini sono in corso per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e identificare i responsabili.
Le autorità esprimono vicinanza alle persone coinvolte e assicurano che verranno messi in atto tutti gli accertamenti necessari per fare luce su questa spiacevole vicenda e perseguire i colpevoli.

L’incidente sottolinea l’importanza di vigilare costantemente per proteggere gli spazi di aggregazione e i valori di convivenza civile che ne sono il cuore pulsante.

La comunità esprime solidarietà al bar “Allo Statuto”, confermando il suo impegno a preservare un ambiente di dialogo aperto e di rispetto reciproco.

