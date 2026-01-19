Agricoltura in crisi: la protesta silenziosa riparte da Orte

Un’eco sommessa di protesta si è levata questa mattina sull’A1, all’altezza dello svincolo di Orte.

Lontano dalle colonne di trattori che avevano caratterizzato le precedenti manifestazioni, un manipolo di agricoltori, un nucleo resistente e determinato, ha ripreso la sua azione di sensibilizzazione.

Al comando, come spesso accade, Tonino Monfeli, figura carismatica e voce guida di un movimento nato per rivendicare il futuro dell’agricoltura italiana.

Il numero ridotto dei manifestanti, lungi dall’attestare un calo di impegno, sottolinea la consapevolezza che la battaglia è lunga e complessa, e richiede una resilienza incrollabile.

La protesta non è un semplice atto di rivendicazione economica, ma un grido d’allarme, un tentativo disperato di fermare un declino strutturale che minaccia l’intero settore primario del Paese.

I dati Istat parlano chiaro: un numero allarmante di 37.000 aziende agricole chiude i battenti ogni anno.

Questa haemorrhagia aziendale non è un fenomeno casuale, ma il sintomo di un sistema malato, schiacciato dalla concorrenza sleale, dalle importazioni a basso costo e da politiche agricole inadeguate.

La prospettiva, proiettata nel decennio a venire, è a dir poco inquietante: un’agricoltura ridotta a un’ombra di sé, soppiantata da poche, potenti multinazionali capaci di imporre modelli produttivi standardizzati e di controllo, offrendo sul mercato un cibo sempre più distante dai valori di qualità, sostenibilità e tradizione che hanno da sempre contraddistinto il Made in Italy.

Questa trasformazione radicale non riguarda solo la sopravvivenza economica degli agricoltori.

Monfeli, con lucidità, ha evidenziato un aspetto ancora più cruciale: la salute pubblica.

L’omologazione delle produzioni alimentari, l’uso intensivo di pesticidi e fertilizzanti chimici, la perdita di biodiversità, tutto converge verso un sistema alimentare che compromette il benessere dei cittadini.

Si assiste, in sostanza, alla progressiva perdita di controllo sulla filiera, con conseguenze dirette e potenzialmente irreversibili sulla nostra salute.

La protesta di Orte, in questa luce, si configura come un atto di difesa collettiva, un tentativo di riscattare un futuro sostenibile, che tenga conto non solo degli interessi economici degli agricoltori, ma anche della salute delle generazioni future e della salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano.

Non si tratta più di chiedere solo un giusto prezzo per i prodotti, ma di promuovere un cambiamento radicale nel modello agricolo, che valorizzi la qualità, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente e la salute umana.

È una battaglia per il diritto al cibo buono, sano e sicuro.