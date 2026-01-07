Albano Laziale in festa: Tabaccheria regalata milionaria!

Un’ondata di entusiasmo ha travolto Albano Laziale, piccola cittadina alle porte di Roma, dove la tabaccheria “Corso Matteotti 12” si è trovata al centro di un’inaspettata ondata di fortuna.

Patrizia Bianchi, titolare dell’esercizio commerciale, ha ricevuto la notizia della vincita milionaria – il quinto premio della Lotteria Italia, da un valore di un milione di euro – con un messaggio alle prime luci dell’alba, alle sei e mezza.

“È un’emozione indescrivibile,” ha confessato a Agipronews, “un’iniezione di adrenalina che mi ha fatto sobbalzare.

“L’attività, oggi letteralmente assediata da curiosi e clienti in fermento, testimonia la portata dell’evento.

Patrizia, pur faticando a gestire l’afflusso, traspare la gioia per questo momento fortunato.

Il tagliando vincente, identificato con il codice Q331024, ha scatenato un’inaspettata scarica di speranza in una comunità già affezionata al luogo.

La vincitrice, che non ha ancora rivelato la propria identità, è un enigma.

Patrizia spera si tratti di uno dei tanti clienti abituali che frequentano la tabaccheria, ma non esclude la possibilità che il fortunato sia un turista o un visitatore di passaggio, attratto dal periodo festivo.

“Sarebbe bellissimo che si facesse vivo,” ha aggiunto, sperando in una visita per condividere la gioia.

La tabaccheria, erede di una tradizione secolare iniziata con il padre Paolo, rappresenta un punto di riferimento storico nel cuore di Albano.

La vincita, però, non è un evento isolato.

Solo pochi anni prima, nel dicembre 2024, l’esercizio commerciale aveva già regalato ai suoi frequentatori un premio da ben 2,5 milioni di euro, grazie a un Gratta e Vinci 50x.

Si tratta di una “doppietta milionaria” che consolida ulteriormente il ruolo della tabaccheria come fulcro di fortuna e speranza per l’intera comunità.

Questo successo inaspettato non solo arricchisce il patrimonio economico locale, ma rafforza anche il tessuto sociale, alimentando sogni e prospettive di un futuro più prospero per Albano Laziale.

La storia della tabaccheria Corso Matteotti 12 si trasforma così in un simbolo di opportunità e un monito alla fortuna, sempre in agguato dietro l’angolo.