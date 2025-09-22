Allerta meteo: piogge intense e rischio giallo-arancione in Italia

Un sistema di bassa pressione di origine atlantica sta investendo il territorio italiano, generando un quadro meteorologico complesso e potenzialmente critico.

La Protezione Civile ha emesso allerte meteo-idrogeologiche di intensità variabile, riflettendo la diversità dei rischi in diverse aree del paese.

L’allerta arancione, la seconda più alta nel sistema di allerta nazionale, è stata attivata per ampie porzioni di Lombardia, Veneto e Lazio, indicando un pericolo elevato e la necessità di massima prudenza.

Un livello di allerta giallo, che segnala condizioni potenzialmente pericolose, interessa Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, e settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

Le regioni di Umbria, Abruzzo e Molise sono sotto codice giallo a copertura totale.

La perturbazione, caratterizzata da un fronte freddo articolato, sta già manifestando la sua forza con precipitazioni diffuse.

A partire dal tardo pomeriggio odierno, si prevede un’intensificazione dei temporali in Umbria e Lazio, con un’estensione notturna verso Campania, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La giornata di domani sarà segnata dalla persistenza di fenomeni piovosi anche in Piemonte, Lombardia e Toscana, aggravando il rischio di esondazioni, frane e smottamenti.

Le precipitazioni non saranno solo abbondanti, ma anche intense, con rovesci di pioggia di forte portata, caratterizzati da elevata frequenza di fulminazioni, raffiche di vento sostenute e la probabilità di grandinate, localmente di dimensioni significative.

La combinazione di questi fattori amplifica il rischio di danni a infrastrutture, coltivazioni e abitazioni, oltre che di potenziali disagi per la popolazione.

L’evento meteorologico è particolarmente rilevante per la sua estensione geografica e l’intensità prevista.

La stabilità atmosferica è compromessa, favorendo la formazione di celle temporalesche robuste, capaci di generare precipitazioni concentrate in brevi intervalli di tempo.

La presenza di umidità in quota e la favorevole configurazione del campo di vento contribuiscono a sostenere lo sviluppo di questi fenomeni.

È fondamentale monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica attraverso i canali ufficiali e seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti.

La popolazione è invitata a prestare particolare attenzione a evitare aree a rischio, come corsi d’acqua, pendii ripidi e zone esposte a frane.

L’autotutela e la prudenza sono la miglior difesa in queste circostanze.