Allerta Tevere: Roma Capitale vieta l’accesso alle banchine

Con l’aggravarsi delle condizioni meteorologiche e in seguito alle proiezioni del Centro Funzionale Regionale, che segnalano un’imminente e significativa risalita dei livelli del fiume Tevere, la Protezione Civile di Roma Capitale ha emesso un’ordinanza di massima importanza.

L’obiettivo primario è garantire la sicurezza pubblica, impattando direttamente sull’utilizzo delle aree fluviali nel cuore della città.

Il provvedimento, entrato in vigore dalla serata del 4 gennaio, prevede la rigorosa interruzione dell’accesso alle banchine del Tevere nel tratto urbano.

Questa misura precauzionale non è un gesto isolato, bensì una risposta programmata a un potenziale scenario di rischio idrogeologico.

L’innalzamento previsto del livello dell’acqua, aggravato da precipitazioni continue, potrebbe compromettere la stabilità delle banchine e rappresentare un pericolo concreto per l’incolumità dei cittadini.

L’ordinanza si estende a tutte le attività correlate al fiume, mirando a mitigare qualsiasi rischio derivante dalla crescente pressione sulle infrastrutture e sulle aree a rischio.

In particolare, i gestori di manifestazioni temporanee, eventi pubblici e compagnie di navigazione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni forma di accoglienza del pubblico e di imbarco.

Questa sospensione è un obbligo imperativo, finalizzato a prevenire incidenti e a garantire la rapida ed efficiente gestione di eventuali emergenze.

La decisione non è definitiva, ma rimane in vigore fino a quando le condizioni meteorologiche non si stabilizzeranno e il rischio di innalzamento del fiume sarà svanito.

La Protezione Civile monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione, in collaborazione con le autorità competenti, per valutare la possibilità di revocare o modificare il provvedimento.

Si sottolinea che il rispetto di questa ordinanza è fondamentale per la salvaguardia della comunità e per evitare conseguenze potenzialmente gravi.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a evitare di avvicinarsi alle aree a rischio durante il periodo di validità del provvedimento.

La sicurezza collettiva è una responsabilità condivisa e richiede la collaborazione di tutti.

Il monitoraggio continuo del fiume e la prontezza di risposta delle autorità rappresentano la chiave per affrontare le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti nel contesto dei cambiamenti climatici.