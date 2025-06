AlmaLaurea: l’Università Europea di Roma eccelle nella formazione

Il Sesto Rapporto Annuale AlmaLaurea, pilastro dell’analisi delle traiettorie formative e professionali dei laureati italiani, dipinge un quadro particolarmente solido e virtuoso per l’Università Europea di Roma (UER). L’indagine, che coinvolge un campione rappresentativo di quasi 700.000 laureati provenienti da 81 atenei, conferma un trend positivo ininterrotto, posizionando l’UER come un’istituzione all’avanguardia nell’integrazione tra formazione accademica e inserimento nel mondo del lavoro.Il dato complessivo che emerge non è semplicemente un successo numerico, ma il riflesso di una filosofia didattica radicata nella centralità della persona e orientata a coltivare non solo competenze tecniche, ma anche crescita personale e sviluppo di un pensiero critico e autonomo. Il Magnifico Rettore, professor P. Pedro Barrajón, sottolinea come l’impegno costante dell’UER si traduca in un ambiente stimolante, inclusivo e proiettato verso il futuro, dove le esigenze del mercato del lavoro si intersecano con la passione per la ricerca e l’innovazione. La soddisfazione degli studenti, che sfiora il 96%, costituisce la prova tangibile di questo approccio olistico.Un elemento distintivo dell’UER è l’eccellenza nella costruzione del rapporto tra studenti e docenti, valutato con un gradimento del 94,5%, superiore alla media nazionale. Questo risultato è il frutto di un modello relazionale basato sulla mentorship, il tutoring personalizzato e la condivisione di esperienze professionali. La qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti, con un indice di gradimento del 98,2%, contribuisce a creare un ambiente di apprendimento ideale, supportato da laboratori all’avanguardia, biblioteche digitali e piattaforme di e-learning.L’efficacia del job placement dell’UER si quantifica con un tasso occupazionale a 5 anni dal conseguimento del titolo pari all’85,7%, una cifra che testimonia la capacità dell’ateneo di preparare i propri laureati ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. Un dato particolarmente significativo è il 100% di occupazione dei laureati nei corsi di laurea in Economia e Psicologia a 3 anni dal titolo, un risultato che riflette l’elevata richiesta di figure professionali in questi settori.L’impegno dell’UER nell’offerta di esperienze pratiche si evidenzia con un tasso di partecipazione a tirocini riconosciuti pari al 91,7%, un valore notevolmente superiore alla media nazionale del 81%. Questa attenzione all’esperienza sul campo si traduce in una maggiore maturità professionale e in una migliore comprensione delle dinamiche aziendali. La percentuale di studenti che completano il percorso di studi regolarmente, attestandosi all’81%, supera significativamente la media nazionale, indicando una solida capacità di supporto allo studente e un’efficace gestione del percorso formativo.In sintesi, il Rapporto AlmaLaurea conferma che l’Università Europea di Roma non è solo un istituto di istruzione superiore, ma un vero e proprio ecosistema di competenze, relazioni e opportunità, capace di formare professionisti preparati, motivati e pronti a contribuire attivamente alla crescita del Paese. L’ateneo si configura come un modello di eccellenza nella formazione, dove la collaborazione tra docenti, personale amministrativo e studenti crea un ambiente dinamico e orientato al futuro.